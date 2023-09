Omicidio a Tor Cervara: trovato cadavere con ferite d’arma da fuoco in un carrello Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 1 settembre. Sono in corso le indagini.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Screen Google Maps

Un uomo è stato trovato privo di vita dentro un carrello in via Raffaele Costi, quartiere Tor Cervara, vicino a un palazzo occupato. La vittima, un signore di colore di cui non si conosce ancora l'identità, riporta ferite d'arma da fuoco. Il corpo è stato notato da una volante della polizia di passaggio, intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 1 settembre. Sono in corso le indagini.

Il ritrovamento del cadavere

Erano circa le 13.30 quando l'attenzione degli agenti della volante 19 della polizia di Stato, in quel momento in transito lungo via Raffaele Costi, è stata catturata da un carrello abbandonato che sembrava non essere vuoto. I poliziotti si sono allora fermati per controllare e una volta avvicinatisi, la macabra scoperta: dentro il carrello hanno trovato il cadavere di un uomo.

La vittima non è ancora stata identificata: secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un uomo di origine straniera. Sul suo corpo sono state ritrovate ferite d'arma da fuoco: ancora non è chiara la dinamica, ma potrebbe essere stato ucciso a colpi di pistola.

In corso le indagini

Sul posto gli agenti della polizia di stato che avranno il compito di risalire all'identità della vittima, al momento ancora senza nome, e di cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che possa essere presto disposta un'autopsia per cercare di fare chiarezza sulle cause della morte. Le ferite sul corpo dell'uomo farebbero pensare a un colpo di arma da fuoco, ma sarà necessario attendere gli esiti dell'esame autoptico per fugare ogni dubbio.

Il cadavere è stato trovato all'interno di un carrello lungo via Raffaele Costi, vicino a un palazzo in stato di abbandono e in seguito occupato. Si tratta di una zona a ridosso dell'A24, non lontana dal parco della Cervelletta, nota per la presenza di edifici occupati.