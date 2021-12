Omicidio a Roma: 30enne ucciso a colpi di pistola nell’androne del palazzo a Primavalle Un omicidio è avvenuto questa mattina a Primavalle, dove un pluripregiudicato di trent’anni è stato assassinato nell’androne di un palazzo con tre colpi di pistola in quella che sembra un’esecuzione in piena regola.

A cura di Valerio Renzi

Un omicidio si è consumato questa mattina a Roma, dove un giovane uomo di trent'anni è stato ucciso a colpi di pistola. Da quanto reso noto si trovava nell'androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco a Primavalle, quartiere popolare alla periferia Nord della capitale. La vittima è stata freddata con tre colpi di pistola, tutti e tre andati a segno. Da quanto si apprende si tratta di un pluripregiudicato di nazionalità romena. L'allarme è stato dato attorno alle 8.00. Il corpo giaceva davanti l'ascensore, come se fosse stato colto dal killer mentre rientrava a casa. Sul posto la polizia e i carabinieri, oltre al personale della scientifica. Si indaga su un regolamento di conti per quella che sembra un'esecuzione in piena regola.