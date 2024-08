Omicidio a Pontecorvo: 24enne ucciso a coltellate al culmine di una lite. C’è un fermato

video suggerito

Una lite è finita nel sangue questa notte a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Erano circa le 2.00 di oggi, lunedì 5 agosto, quando in via San Giovanni Battista all'incrocio con via Don Luigi Sturzo nel centro città, è esplosa una violenta discussione tra due giovani. Le urla hanno svegliato i residenti che hanno chiamato il 112. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri hanno trovato però solo un ragazzo disteso in terra in una pozza di sangue, mentre il suo aggressore si era già dileguato.

Quando l'ambulanza è giunta sul posto le condizioni del ragazzo apparivano già disperate: trasportato d'urgenza in ospedale è morto poco dopo le ferite di arma da taglio riportate al collo e al torace. La vittima è un 24enne di nazionalità marocchina da quanto si apprende. I carabinieri hanno fermato un sospettato nelle ore successive all'omicidio, la cui posizione è attualmente al vaglio.