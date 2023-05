Omicidio a Cassino, 34enne trovata morta in casa: è stata uccisa a coltellate Omicidio a Cassino, provincia di Frosinone. Il corpo è stato trovato intorno alle 14.30. Indagini in corso.

Una ragazza di 34 anni è stata trovata morta all'interno di un appartamento di Cassino, provincia di Frosinone, in via Pascoli. Il corpo è stato trovato intorno alle 14.30. I primi esami medici hanno messo in evidenza alcune ferite inferte da arma da taglio.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Omicidi della Squadra Mobile di Frosinone. L'appartamento risulta affittato a una donna straniera,. La vittima non è stata ancora identificata e sono tuttora in corso le indagini per risalire al killer.