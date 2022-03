Ombre su Virginia Raggi pro Putin, Calenda chiede di toglierle la Commissione Expo Roma 2030 “Raggi va sfiduciata e cacciata da quella commissione”, ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda.

A cura di Enrico Tata

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto le dimissioni dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, dalla guida della Comissione Expo 2030. "Raggi va sfiduciata e cacciata da quella commissione: noi chiederemo questo e serviranno i voti decisivi della maggioranza del Campidoglio. Tra la questione vaccini e ora quella della Russia, la verità è che il Movimento 5 Stelle a Roma, guidato dalla Raggi, va a mio avviso escluso da ogni posto di responsabilità. Quello che è successo è di una gravità inaudita. Ci impone una riflessione. Per questo noi chiederemo le dimissioni di Virginia Raggi dalla Commissione capitolina Expo", ha dichiarato Calenda all'Agenzia Ansa, e poi ha scritto su Twitter: "Abbiamo votato l'accordo sulle commissioni di minoranza proposto da Gualtieri, con molte perplessità e per ragioni di correttezza istituzionale. Ora basta. Raggi, già no vax e oggi megafono della propaganda russa, se ne deve andare".

Anche Italia Viva: "Raggi via da Commissione Expo"

D'accordo anche Italia Viva, on il deputato Luciano Nobili che ha scritto anch'egli su Twitter: "Raggi, peggior sindaco della storia, No Vax e filo Putin è la figura scelta dal Campidoglio per guidare la commissione sulla candidatura a Expo 2030. Con che faccia Roma presenterà la candidatura? Con questa? Come avete potuto reinsediarla dopo che i romani l'hanno cacciata?". Per il momento nessun esponente del Partito democratico e in generale della maggioranza che sostiene il sindaco Gualtieri ha commentato la vicenda.

"Oggi due nuovi elementi per arricchire il curriculum della consigliera scelta dal pd e da azione per guidare la commissione che deve occuparsi della candidatura di Roma a Expo 2030.Ora, chi l'ha scelta, pretenda le sue dimissioni", ha scritto anche il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Le chat svelate da Repubblica in cui Raggi pubblica post a favore della Russia

Nell'edizione di oggi de La Repubblica Lorenzo De Cicco firma un articolo in cui si rendono noti presunti messaggi scritti dall'ex sindaca Raggi in alcune chat di esponenti del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riporta il giornalista, l'ex prima cittadina avrebbe scritto che l'Ucraina "è governata da politici eterodiretti", dopo "l'ingerenza di Usa e Ue", che hanno "rovesciato" il governo filorusso di Viktor Janukovyč nel 2014. Nelle stesse chat Raggi avrebbe scritto che il governo di Kiev controlla "battaglioni nazisti". Ancora l'ex sindaca avrebbe rilanciato alcune frasi pronunciate da un e europarlamentare grillino e poi messo sotto contratto proprio dal Campidoglio all'epoca della giunta 5 Stelle: Usa ed Unione Europea avrebbero "fomentato rivoluzioni colorate" che avrebbero provocato "un milione di rifugiati perseguitati fuggiti in Russia".