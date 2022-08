Oltre mille OBike abbandonate a Roma: il gip dispone nuove indagini sulle bici gialle a noleggio La società OBike sta ancora pagando le conseguenze penali per le oltre mille bici a noleggio abbandonate sul territorio di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Le OBike abbandonate lungo il Tevere

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma Roberta Conforti ha stabilito che continueranno le indagini rispetto alle oltre mille bici OBike abbandonate a Roma per le quali la società di sharing sta ancora pagando le conseguenze penali. Le biciclette gialle sono state ritrovate tra la vegetazione lungo il corso del Tevere e addirittura in acqua. Il gip come riporta Il Corriere della Sera ha infatti accolto la richiesta avanzata da Legambiente di indagare più a fondo, per accertare tra gli altri aspetti, quante siano ancora le biciclette abbandonate sul territorio romano. Sulla vicenda la Procura di Roma tre anni fa aveva aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di abbandono illecito di rifiuti, poi il pubblico ministero ne aveva chiesto l'archiviazione.

La società OBike non ha recuperato le biciclette

La società di biciclette a noleggio OBike è arrivata a Roma nel 2016 ed è stata tra le prime ad offrire servizio di "bike sharing a flotta libera", rientrando nel progetto di mobilità sostenibile. Un sistema che gli utenti potevano utilizzare scaricando un app sul proprio smartphone. Ma nel 2017 la società ha abbandonato la Capitale. Le è stato contestato di non aver recuperato tutte le bici da Roma al termine del servizio, di fatto abbandonandole e che oggi costituiscono dei rifiuti. Alcune di queste, complice la siccità, sono ricomparse alla vista di romani e turisti dal Tevere in secca. Ora spetterà al giudice stabilire chi dovrà rimuoverle. Le bici gialle negli anni sono state oggetto di atti vandalici da parte di persone che ne hanno fatto un uso improprio, arrivando a gettarle nel fiume. Sul Lungotevere infatti si trova un vero e proprio "cimitero delle OBike". Uno di questi episodi risale al luglio del 2018, quando due ragazzi romani hanno gettato una bici dal Ponte della Musica.