Oltre 30 kg di alimenti non a norma posti sotto sequestro: sanzioni per 3mila euro ad un minimarket Più di 30 kg di prodotti alimentari non a norma sono stati posti sotto sequestro nella zona di Rocca Cencia: il minimarket è stato sanzionato al pagamento di un totale di 3mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nel corso di alcuni controlli realizzati nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio, la polizia di Roma Capitale ha posto sotto sequestro più di 30 chili di prodotti alimentari, fra cui una grande quantità di pesce, carne e prodotti vegetali rinvenuti all'interno di un minimarket. A sequestrare la merce non regolare, come si legge in un post pubblicato poche ore fa dalla pagina Facebook di Polizia di Roma Capitale, sono stati gli agenti del VI Gruppo Torri, insieme alla Polizia di Stato del VI Distretto Casilino nel corso di alcuni controlli organizzati all'interno del territorio del V Municipio.

Durante una delle verifiche pianificate per garantire la tutela dei consumatori e per contrastare l'abusivismo commerciale, gli agenti, controllando la merce all'interno di un minimarket che si trova nella zona di Rocca Cencia, nel territorio ad est della città di Roma, superato il quartiere di Torre Gaia, hanno trovato la merce posta poi sotto sequestro.

Il sequestro dei prodotti alimentari nel minimarket

All'interno del negozio di alimentari controllato dagli agenti, infatti, è stato rinvenuto un grande quantitativo di prodotti alimentari surgelati sulle cui etichette non erano presenti le indicazioni necessarie per legge riguardanti la tracciabilità e la provenienza degli alimenti: non compariva, inoltre, nessuna specifica neppure sui prezzi di vendita. In totale, nel corso di questi controlli, sono stati sequestrati 18 kg di prodotti ittici, 7,5 kg di altra merce derivata dagli animali e, infine, circa 10 kg di altri alimenti vegetali. Il supermarket, infine, è stato sanzionato e costretto a pagare multe per un totale di 3000 euro.