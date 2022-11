Oltre 100 morti e 5mila feriti in un anno: mappa delle strade più pericolose di Roma e provincia Aci ha pubblicato una mappa con le strade più pericolose di Roma e provincia nel 2021, con oltre 100 morti e 5mila feriti. In testa c’è il Grande Raccordo Anulare.

A cura di Alessia Rabbai

La mappa con le strade pericolose di Roma e Lazio

Il Grande Raccordo Anulare è la strada più pericolosa di Roma, con 539 incidenti, 9 morti, 728 feriti, un drammatico primato che mantiene, seppur in calo rispetto al 2019. Seguono in termini di incidentalità la Penetrazione urbana della A24, SS511 via Anagnina, la SS8 bis via Ostiense, A91 Roma-Fiumicino e la SS148 via Pontina. Sono i dati emersi dallo studio Aci che ha realizzato una mappa con le strade più pericolose di Roma e provincia rispetto all'anno 2021. Un elenco completo dove sono indicate tutte le strade e i relativi dati. Rispetto al tasso di mortalità che viene considerato ogni 100mila abitanti il Lazio con un punteggio di 5 supera la media italiana che si attesta sul 4,9. Domenica 20 novembre ricorre la Giornata in memoria delle vittime della strada.

Le strade più pericolose di Roma per numero di incidenti

Roma secondo i dati registrati da Aci è la città che ha il più alto numero d'incidenti del Lazio. Sul territorio della Capitale e della sua provincia nel 2021 in totale sono oltre 11mila gli incidenti stradali, con 13.862 feriti e 121 morti. Oltre al Grande Raccordo Anulare, rispetto al numero d'incidenti registrati ci sono:

via Anagnina: 31 incidenti, 1 morto, 44 feriti

via Ostiense: 80 incidenti, 1 morto, 111 feriti

A91 Roma-Fiumicino: 47 incidenti, 1 morto, 61 feriti

via Pontina: 251 incidenti, 5 morti, 370 feriti

Considerando invece la gravità dei sinistri per tratti di strada tra Roma e provincia ci sono: