Olly in concerto a Roma il 14 e 15 ottobre 2025: la possibile scaletta del live al Palazzo dello Sport

Dopo il sold out di Milano, Olly arriva a Roma per due concerti il 14 e il 15 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport. La possibile scaletta fra i suoi successi e omaggi ai grandi della musica italiana.

Olly in concerto

Sale l'attesa per il doppio concerto di Olly a Roma. Dopo le due date all'Atlantico di quest'estate, il cantautore e rapper genovese torna nella Capitale per uno show sold out da mesi. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre è al Palazzo dello Sport dell'Eur per il suo "Tutta Vita Palazzetti Tour".

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 sul palco è accompagnato dal fidato produttore e chitarrista Juli, da Pierfrancesco Pasini alle tastiere, dalla batterista Dalila Murano e da Gabriele Ippolito, tastierista e sassofonista. La scaletta ufficiale non è stata pubblicata, ma molto probabilmente replicherà quella seguita a Genova, Bologna e Milano. Le canzoni tracciano il percorso della sua carriera giovane ma già di grande successo. Occhio anche all'omaggio in apertura.

Olly in concerto a Roma 14-15 ottobre 2025: la scaletta

Cresce l'attesa per i fan che mesi fa hanno comprato il biglietto per i concerti di Olly al Palazzo dello Sport di Roma. Questa potrebbe essere la scaletta che il cantante genovese porterà sul palco martedì 14 e mercoledì 15 ottobre. Occhio anche a cambiamenti all'ultimo minuto e ospiti a sorpresa:

Albachiara (cover di Vasco Rossi)

È festa,

L'anima balla,

Polvere,

Quei ricordi là,

Bianca,

Una vita,

Un'altra vilta,

Paranoie,

A noi non serve far l'amore,

Ho voglia di te (cover di Emma),

Occhi color male

La lavatrice si è rotta,

A squarciagola,

Canto alla luna,

Quando piove,

L'amore va,

Bianca,

Sopra la stessa barca,

Per due come noi,

Depresso fortunato,

Scarabocchi,

Fammi morire,

Noi che,

Balorda nostalgia,

Questa domenica,

I cantieri del Giappone,

Il campione,

Devastante,

Menomale che c'è il mare,

Il pescatore (cover di Fabrizio De Andrè).

Le altre date del "Tutta Vita Palazzetti Tour" di Olly

Il tour di Olly nei palazzetti proseguirà a Napoli per la data del 17 ottobre, poi si prenderà una pausa fino a marzo. In primavera il cantante tornerà a Roma e al Palazzo dello Sport dell'Eur per due date, il 25 e il 26 marzo.