Olly in concerto a Roma il 14 e 15 ottobre 2025: la possibile scaletta del live al Palazzo dello Sport

Dopo il sold out di Milano, Olly arriva a Roma per due concerti il 14 e il 15 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport. La possibile scaletta fra i suoi successi e omaggi ai grandi della musica italiana.
A cura di Francesco Esposito
Sale l'attesa per il doppio concerto di Olly a Roma. Dopo le due date all'Atlantico di quest'estate, il cantautore e rapper genovese torna nella Capitale per uno show sold out da mesi. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre è al Palazzo dello Sport dell'Eur per il suo "Tutta Vita Palazzetti Tour".

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 sul palco è accompagnato dal fidato produttore e chitarrista Juli, da Pierfrancesco Pasini alle tastiere, dalla batterista Dalila Murano e  da Gabriele Ippolito, tastierista e sassofonista. La scaletta ufficiale non è stata pubblicata, ma molto probabilmente replicherà quella seguita a Genova, Bologna e Milano. Le canzoni tracciano il percorso della sua carriera giovane ma già di grande successo. Occhio anche all'omaggio in apertura.

Olly in concerto a Roma 14-15 ottobre 2025: la scaletta

Cresce l'attesa per i fan che mesi fa hanno comprato il biglietto per i concerti di Olly al Palazzo dello Sport di Roma. Questa potrebbe essere la scaletta che il cantante genovese porterà sul palco martedì 14 e mercoledì 15 ottobre. Occhio anche a cambiamenti all'ultimo minuto e ospiti a sorpresa:

  • Albachiara (cover di Vasco Rossi)
  • È festa,
  • L'anima balla,
  • Polvere,
  • Quei ricordi là,
  • Bianca,
  • Una vita,
  • Un'altra vilta,
  • Paranoie,
  • A noi non serve far l'amore,
  • Ho voglia di te (cover di Emma),
  • Occhi color male
  • La lavatrice si è rotta,
  • A squarciagola,
  • Canto alla luna,
  • Quando piove,
  • L'amore va,
  • Bianca,
  • Sopra la stessa barca,
  • Per due come noi,
  • Depresso fortunato,
  • Scarabocchi,
  • Fammi morire,
  • Noi che,
  • Balorda nostalgia,
  • Questa domenica,
  • I cantieri del Giappone,
  • Il campione,
  • Devastante,
  • Menomale che c'è il mare,
  • Il pescatore (cover di Fabrizio De Andrè).

Le altre date del "Tutta Vita Palazzetti Tour" di Olly

Il tour di Olly nei palazzetti proseguirà a Napoli per la data del 17 ottobre, poi si prenderà una pausa fino a marzo. In primavera il cantante tornerà a Roma e al Palazzo dello Sport dell'Eur per due date, il 25 e il 26 marzo.

  • 17 ottobre – Palapartenope, Napoli,
  • 7 e 8 marzo – Palazzo del Turismo, Jesolo,
  • 10 e 11 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze,
  • 13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro,
  • 16 marzo – Unipol Arena, Bologna,
  • 18 marzo – Inalpi Arena, Torino,
  • 20 marzo – Unipol Forum, Milano,
  • 22 marzo – Inalpi Arena, Torino,
  • 25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma,
  • 28 marzo – Palasele, Eboli,
  • 30 marzo – PalaFlorio, Bari,
