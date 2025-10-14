Olly in concerto a Roma il 14 e 15 ottobre 2025: la possibile scaletta del live al Palazzo dello Sport
Sale l'attesa per il doppio concerto di Olly a Roma. Dopo le due date all'Atlantico di quest'estate, il cantautore e rapper genovese torna nella Capitale per uno show sold out da mesi. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre è al Palazzo dello Sport dell'Eur per il suo "Tutta Vita Palazzetti Tour".
Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 sul palco è accompagnato dal fidato produttore e chitarrista Juli, da Pierfrancesco Pasini alle tastiere, dalla batterista Dalila Murano e da Gabriele Ippolito, tastierista e sassofonista. La scaletta ufficiale non è stata pubblicata, ma molto probabilmente replicherà quella seguita a Genova, Bologna e Milano. Le canzoni tracciano il percorso della sua carriera giovane ma già di grande successo. Occhio anche all'omaggio in apertura.
Olly in concerto a Roma 14-15 ottobre 2025: la scaletta
Cresce l'attesa per i fan che mesi fa hanno comprato il biglietto per i concerti di Olly al Palazzo dello Sport di Roma. Questa potrebbe essere la scaletta che il cantante genovese porterà sul palco martedì 14 e mercoledì 15 ottobre. Occhio anche a cambiamenti all'ultimo minuto e ospiti a sorpresa:
- Albachiara (cover di Vasco Rossi)
- È festa,
- L'anima balla,
- Polvere,
- Quei ricordi là,
- Bianca,
- Una vita,
- Un'altra vilta,
- Paranoie,
- A noi non serve far l'amore,
- Ho voglia di te (cover di Emma),
- Occhi color male
- La lavatrice si è rotta,
- A squarciagola,
- Canto alla luna,
- Quando piove,
- L'amore va,
- Sopra la stessa barca,
- Per due come noi,
- Depresso fortunato,
- Scarabocchi,
- Fammi morire,
- Noi che,
- Balorda nostalgia,
- Questa domenica,
- I cantieri del Giappone,
- Il campione,
- Devastante,
- Menomale che c'è il mare,
- Il pescatore (cover di Fabrizio De Andrè).
Le altre date del "Tutta Vita Palazzetti Tour" di Olly
Il tour di Olly nei palazzetti proseguirà a Napoli per la data del 17 ottobre, poi si prenderà una pausa fino a marzo. In primavera il cantante tornerà a Roma e al Palazzo dello Sport dell'Eur per due date, il 25 e il 26 marzo.
- 17 ottobre – Palapartenope, Napoli,
- 7 e 8 marzo – Palazzo del Turismo, Jesolo,
- 10 e 11 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze,
- 13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro,
- 16 marzo – Unipol Arena, Bologna,
- 18 marzo – Inalpi Arena, Torino,
- 20 marzo – Unipol Forum, Milano,
- 22 marzo – Inalpi Arena, Torino,
- 25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma,
- 28 marzo – Palasele, Eboli,
- 30 marzo – PalaFlorio, Bari,