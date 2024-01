Oleksii scomparso da Roma a 28 anni durante una vacanza in Italia: “Sparito nel nulla, aiutateci” I famigliari di Oleksii Kavelin hanno lanciato un appello, per chiedere a chi lo abbia visto di aiutarli a ritrovarlo. Il 28enne è scomparso durante una vacanza a Roma il 15 gennaio scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Oleksii Kavelin è scomparso da Roma durante una vacanza in Italia. Del ventottenne che vive in Polonia non si hanno più notizie dal 15 gennaio scorso. Preoccupati di non riuscirsi più a mettere in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa. L'ultima volta in cui i famigliari lo hanno sentito si trovava all'aeroporto di Fiumicino, poi è come se sia sparito nel nulla. Al cellulare non risulta raggiungibile. I parenti hanno lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Oleksii

Oleksii ha ventotto anni, è alto un metro e 80 centimetri e ha capelli e occhi castani. L'ultima volta in cui è stato visto indossava cappello, giubbotto nero di pelle con cappuccio, maglia scura, pantaloni della tuta e scarpe nere. Non ha segni particolari di riconoscimento. Chiunque lo avesse visto è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento. Le zone da attenzionare sono quelle a ridosso dello scalo romano ma in generale Roma, perché potrebbe esseresi spostato e trovarsi ovunque.