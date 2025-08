Oggi la rievocazione 2025 del Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore: il programma dell’evento

Torna l'annuale appuntamento con la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore, Roma. Si tratta della 42esima edizione dell'evento che ricorda quanto avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino. A partire dalle ore 21 di oggi, martedì 5 agosto, la piazza della basilica si riempirà di luci, musiche e ‘nevicate' a partire dalle 21 e fino alla mezzanotte. Sarà presente anche la fanfara dei carabinieri.

Il programma della rievocazione del Miracolo della Neve

A partire dalle ore 21 è prevista l'esibizione della fanfara dei carabinieri, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro. Eseguirà musiche classiche e inni. In piazza ci saranno proiezioni luminose e luci sonore sulla fontana e sui palazzi e la Soprano Mary Prosperi e il Baritono Giuseppe Milli si esibiranno in arie d'opera.

A partire dalle 21.30 ci saranno le tradizionali e suggestive nevicate. Sono in programma ogni 30-40 minuti, l'ultima alle ore 24. Alle 22.30 è previsto invece il volo dell'angelo, che volteggerà sulle teste degli spettatori, tra palloni, architetture sonore e coriandoli scintillanti. La madrina della serata, presentata da Angelo Blasetti e Pietro Romano, è Laura De Luca.

Quest’anno, l’evento è dedicato al Sommo Pontefice Leone XIV, alla memoria di Papa Francesco e alla pace nel mondo.

La leggenda del Miracolo della Neve

Secondo la leggenda, la Vergine Maria apparve in sogno all'allora papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo loro di costruire una chiesa nel luogo che lui avrebbe indicato. Al loro risveglio, l'Esquilino era ricoperto di neve, in pieno agosto. Quell'episodio avvenuto nella notte del 5 agosto del 358 dopo Cristo venne ricordato come ‘miracolo della neve'. Nel luogo in cui si verificarono i fatti venne costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Viabilità, chiusure al traffico e bus deviati a Santa Maria Maggiore

Sul fronte della viabilità, informa Roma Mobilità, sono previste chiusure al traffico a partire dalle ore 19 di oggi in piazza di Santa Maria Maggiore, via dell'Esquilino, piazza dell'Esquilino (tra via Manin e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana), via Liberiana, via Gioberti (tra piazza Santa Maria Maggiore e via Napoleone III), via dell'Olmata, via Carlo Alberto (tra piazza S. Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo) e via Merulana (da piazza di Santa Maria Maggiore e via dello Statuto).

Dalle ore 19 saranno deviate anche le seguenti linee bus Atac: