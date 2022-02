Oggi la fiaccolata per la pace in Campidoglio, Roma chiede la fine della guerra in Ucraina Roma si prepara per la fiaccolata per la pace in Ucraina lanciata dal sindaco Roberto Gualtieri. In centiniaia dal Campidoglio al Colosseo per chiedere alla Russia la fine della guerra.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una fiaccolata per la pace a Roma, contro la guerra in Ucraina. L'appuntamento è per il tardo pomeriggio di oggi dalle ore 18 in piazza del Campidoglio, dove in centinaia si riuniranno per dar vita ad un corteo, che arriverà al Colosseo illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. Una manifestazione simbolica alla quale parteciperanno anche esponenti della politica, per chiedere in segno di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, invaso militarmente dalla Russia. Ad annunciare l'iniziativa è stato il sindaco Roberto Gualtieri: "Roma si mobilita per la pace. Oggi alle 18 tutti in Piazza del Campidoglio per una grande fiaccolata di solidarietà per il popolo ucraino e per dire ‘no' alla guerra – si legge sul profilo Twitter del primo cittadino – Facciamo sentire la nostra presenza, con i colori della pace, tutti insieme!".

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarato la necessità di una mobilitazione permanente, fino alla fine dell'azione militare russa. "Grazie ai nostri padri, in Europa viviamo nel più lungo periodo di pace – twitta Zingaretti – Questa stagione si è conclusa stanotte con i bombardamenti russi in Ucraina. È importante la nostra reazione: condanniamo l’invasione militare russa, chiediamo il ritorno della pace". La fiaccolata ricade nel giorno in cui è stato indetto lo sciopero dei mezzi, ma al termine del corteo nei pressi della fermata della linea B Colosseo, chi lo desidera può prendere la metropolitana per tornare a casa o comunque servirsi dei mezzi pubblici.

Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina

Ieri sera il Colosseo si è illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina, un simbolo di vicinanza e solidarietà per la popolazione bombardata. Dopo le prime ore dall'attacco di Putin la comunità ucraina e russa a Roma sono scese in strada per chiedere la pace davanti all'ambasciata di Castro Pretorio, con striscioni e cartelloni, intonando insieme l'inno ucraino. Nel frattempo nelle piazze russe migliaia di persone hanno manifestato contro l'invasione militare in Ucraina, mobilitazioni che hanno avuto come risposta la repressione da parte delle forze di polizia. Alcune ragazze russe intervistate da Fanpage.it hanno detto che per loro è stato facile in Italia scendere in strada a manifestare, ma "chi lo fa in Russia rischia la vita".