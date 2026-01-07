Odontoiatra bacia una paziente in studio: “Mi sono eccitato”, condannato per violenza sessuale

Il gup ha condannato un odontoiatra a 2 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale su una paziente. L’ha baciata mentre faceva l’impronta dentale.

Due anni e un mese di reclusione è la condanna che la giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha stabilito nel confronti di un odontoiatra, per violenza sessuale nei confronti di una paziente quarantenne. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. L'avrebbe baciata sulla bocca mentre prendeva l'impronta dentale. Avrebbe inoltre preteso dalla donna mille euro per il servizio fatto, dicendole che se avesse accettato il suo invito a pranzo non l'avrebbe fatta pagare.

Secondo quanto ricostruito in fase d'indagine e poi in aula durante il processo come riporta Il Corriere della Sera i fatti risalgono a novembre del 2023. La donna, assistita dall'avvocato Maria Chiara Parmigiani, ha prenotato una visita dall'odontoiatra. Arrivato il giorno dell'appuntamento il professionaista l'ha fatta accomodare sulla poltrona odontoiatrica e le ha preso l'impronta dentale. L'avrebbe poi baciata sulla bocca, approfittando del fatto che non potesse muoversi, perché aveva il dispositivo posizionato. La paziente una volta rimosso il dispositivo si è alzata e se ne è andata via sconvolta della violenza subita. Lui le avrebbe poi scritto dei messaggi su Whats App, dicendole che "si era eccitato" e che "quello era l'unico modo per riuscirla a baciare", mentre lei non poteva respingerlo.

L'odontoiatra ha poi scritto alla paziente che le doveva mille euro per la prestazione di cui aveva usufruito, ma che sarebbe stato disposto a farle il lavoro gratis, se avesse accettato di pranzare fuori assieme. Dopo ulteriori messaggi in cui lui minimizzava la violenza, la donna ha denunciato l'odontoiatra, che è finito a processo e ha ricevuto una condanna.