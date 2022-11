Occupato il liceo Enzo Rossi, studenti: “Poliziotti fuori scuola da ieri notte” Gli studenti del liceo Enzo Rossi hanno calato uno striscione e occupato la scuola: “La polizia era fuori scuola già da ieri”.

A cura di Beatrice Tominic

È stato occupato questa mattina il liceo artistico Enzo Rossi, in via del Frantoio, nel quartiere di Pietralata. "Da anni mancano laboratori e materiali che sono necessari per studenti che frequentano un liceo artistico – dicono gli e le studenti – L'edilizia è fatiscente, gli spazi necessitano di manutenzione: l'ambiente scolastico non tutela e sostiene gli studenti, ma alimenta un clima di stress, ansia e crisi di prospettive".

"La polizia era fuori scuola da ieri"

Guardie fuori dalla scuola, gridano a gran voce gli e le studenti davanti all'entrata del liceo Enzo Rossi. "Vogliamo opporci ad un modello scolastico repressivo e alle condizioni indecenti in cui viviamo a scuola – dicono gli e le studenti che frequentano l'artistico Enzo Rossi di Osa, Opposiozione Studentesca d'Alternativa – Da questa mattina all'alba è rimasta in sosta davanti all'istituto una camionetta della polizia, per intimorire chiunque volesse occupare".

Secondo alcuni sarebbe già stata presente fin dalla nottata di ieri: "L'hanno vista dei ragazzi tornando dal derby, evidentemente si aspettavano la nostra mobilitazione, devono aver saputo che da parte nostra c'era la volontà di occupare la scuola – hanno continuato – Si tratta di un'assurda dimostrazione di forza. Si riconferma il ruolo repressivo che ormai da anni, fin dall'avvento della riforma dell'autonomia scolastica, hanno assunto i presidi".

La scuola occupata

Altri poliziotti, invece, sarebbero entrati nell'istituto in borghese: "Sono entrati a scuola durante l'assemblea e hanno minacciato di identificare e denunciare chiunque fosse stato trovato a protestare – hanno spiegato – Ma le intimidazioni non ci fermeranno". Nel frattempo gli e le studenti del liceo artistico Enzo Rossi hanno calato uno striscione dal tetto e hanno dichiarato il liceo Enzo Rossi occupato. Si tratta di una delle prime scuole occupate di questo anno scolastico, dopo l'esperienza del Pilo Albertelli, occupato nell'ultima settimana di ottobre e del liceo Argan. In questo ultimo caso, però, la scuola era rimasta occupata qualche ora appena: il preside si è rifiutato di ricevere gli e le studenti ed ha chiamato la polizia a sgomberare l'edificio.