Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove
Troppo smog a Roma, per domenica 14 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per un nuovo blocco traffico. Lo stop riguarda i veicoli più inquinanti nell'area della Ztl Fascia Verde. Il blocco riguarderà solamente la fascia oraria dalle 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle 17 alle 20, mentre per il resto della giornata si potrà circolare. Le prossime domeniche ecologiche sono fissate in calendario per il 18 gennaio 2026, 22 febbraio 2026 e 29 marzo 2026.
Gli orari del blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre
Lo stop ai veicoli inquinanti in programma per domenica 14 dicembre a Roma è previsto sia la mattina che il pomeriggio. Gli orari del blocco del traffico vanno dalle ore 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle ore 17 alle 20.
Chi non può circolare durante il blocco traffico a Roma
Durante le fasce orarie del bloccod el traffico a Roma nella zona ZTL “Fascia verde” non possono circolare i seguenti veicoli : autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).
Dove non si può circolare a Roma il 14 dicembre: le strade in Fascia Verde
Il blocco del traffico con la domenica ecologica è valido nella zona a traffico limitato di Roma, la cosiddetta Fascia Verde. Fanno parte della Ztl le seguenti strade di Roma:
- Via Aurelia – Circovallazione Aurelia
- Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna
- Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton
- Vicolo di Papa Leone – Via Alberese
- Via della Magliana – Altezza civico 309
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)
- Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina
- Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina
- Via Luigi Perno – Via Laurentina
- Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina
- Viale del Tintoretto – Via Laurentina
- Via del Serafico – Via Laurentina
- Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro
- Via Ardeatina -Via di Tor Carbone
- Via di Tor Carbone – Via Ardeatina
- Via Torricola – Via Ardeatina
- Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova
- Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria
- Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà
- Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti
- Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti
- Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti
- Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti
- Via Casilina – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti
- Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti
- Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti
- Via Collatina – Via Palmiro Togliatti
- Via Furio Cicogna – Via Tiburtina
- Via Tiburtina – Via di Rebibbia
- Via Nomentana – Viale Kant
- Via Ettore Romagnoli altezza civico 89
- Viale Adriatico – Via Col di Rezia
- Via Lampedusa – V.le Jonio
- Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36
- Via Salaria Altezza PMV TE/20
- Via Salaria – Via del Foro Italico
- Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)
- Via Cassia Nuova – Via Pareto
- Via Vilfredo Pareto altezza civ.19
- Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8
- Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici
- Via Trionfale – Largo CerviniaVia Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci