Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove

Domenica 14 dicembre a Roma c’è il blocco del traffico per troppo smog. Stop ai veicoli inquinanti nelle fasce orarie 7:30-10:30 e 17-20.
A cura di Alessia Rabbai
Troppo smog a Roma, per domenica 14 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per un nuovo blocco traffico. Lo stop riguarda i veicoli più inquinanti nell'area della Ztl Fascia Verde. Il blocco riguarderà solamente la fascia oraria dalle 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle 17 alle 20, mentre per il resto della giornata si potrà circolare. Le prossime domeniche ecologiche sono fissate in calendario per il 18 gennaio 2026, 22 febbraio 2026 e 29 marzo 2026.

Gli orari del blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre

Lo stop ai veicoli inquinanti in programma per domenica 14 dicembre a Roma è previsto sia la mattina che il pomeriggio. Gli orari del blocco del traffico vanno dalle ore 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle ore 17 alle 20.

Chi non può circolare durante il blocco traffico a Roma

Durante le fasce orarie del bloccod el traffico a Roma nella zona ZTL “Fascia verde” non possono circolare i seguenti veicoli : autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Dove non si può circolare a Roma il 14 dicembre: le strade in Fascia Verde

Mappa della Ztl Fascia Verde a Roma
Il blocco del traffico con la domenica ecologica è valido nella zona a traffico limitato di Roma, la cosiddetta Fascia Verde. Fanno parte della Ztl le seguenti strade di Roma:

  • Via Aurelia – Circovallazione Aurelia
  • Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna
  • Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton
  • Vicolo di Papa Leone – Via Alberese
  • Via della Magliana – Altezza civico 309
  • Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)
  • Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)
  • Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina
  • Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina
  • Via Luigi Perno – Via Laurentina
  • Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina
  • Viale del Tintoretto – Via Laurentina
  • Via del Serafico – Via Laurentina
  • Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro
  • Via Ardeatina -Via di Tor Carbone
  • Via di Tor Carbone – Via Ardeatina
  • Via Torricola – Via Ardeatina
  • Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova
  • Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria
  • Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà
  • Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti
  • Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti
  • Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti
  • Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti
  • Via Casilina – Via Palmiro Togliatti
  • Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti
  • Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti
  • Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti
  • Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti
  • Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti
  • Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti
  • Via Collatina – Via Palmiro Togliatti
  • Via Furio Cicogna – Via Tiburtina
  • Via Tiburtina – Via di Rebibbia
  • Via Nomentana – Viale Kant
  • Via Ettore Romagnoli altezza civico 89
  • Viale Adriatico – Via Col di Rezia
  • Via Lampedusa – V.le Jonio
  • Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36
  • Via Salaria Altezza PMV TE/20
  • Via Salaria – Via del Foro Italico
  • Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia
  • Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania
  • Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)
  • Via Cassia Nuova – Via Pareto
  • Via Vilfredo Pareto altezza civ.19
  • Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8
  • Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici
  • Via Trionfale – Largo CerviniaVia Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci
