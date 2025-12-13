Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove

Troppo smog a Roma, per domenica 14 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per un nuovo blocco traffico. Lo stop riguarda i veicoli più inquinanti nell'area della Ztl Fascia Verde. Il blocco riguarderà solamente la fascia oraria dalle 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle 17 alle 20, mentre per il resto della giornata si potrà circolare. Le prossime domeniche ecologiche sono fissate in calendario per il 18 gennaio 2026, 22 febbraio 2026 e 29 marzo 2026.

Gli orari del blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre

Lo stop ai veicoli inquinanti in programma per domenica 14 dicembre a Roma è previsto sia la mattina che il pomeriggio. Gli orari del blocco del traffico vanno dalle ore 7:30 alle 10:30 del mattino e dalle ore 17 alle 20.

Chi non può circolare durante il blocco traffico a Roma

Durante le fasce orarie del bloccod el traffico a Roma nella zona ZTL “Fascia verde” non possono circolare i seguenti veicoli : autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Dove non si può circolare a Roma il 14 dicembre: le strade in Fascia Verde

Mappa della Ztl Fascia Verde a Roma

Il blocco del traffico con la domenica ecologica è valido nella zona a traffico limitato di Roma, la cosiddetta Fascia Verde. Fanno parte della Ztl le seguenti strade di Roma: