Nuove sette linee di tram a Roma: approvati i progetti, via alla ricerca dei fondi L'idea del Campidoglio è quella di finanziare le nuove tramvie partecipando al prossimo bando del ministero dei Trasporti per il trasporto rapido di massa.

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Roma si sta muovendo per realizzare altre linee di tram, aggiuntive alle quattro già in via di realizzazione, tra cui la linea Togliatti e la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. Si tratta di sette nuove tramvie: piazza Mancini-Vigna Calara, Anagnina-Torre Angela, Giadinetti-Scambiatore A1 Sud, Marconi-Appia Antica-Subaugusta, Tiburtina-Ponte Mammolo, via Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio, viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium.

Qualche giorno fa la giunta capitolina ha approvato i progetti di fattibilità tecnico economica per tre di queste linee e l'idea del Campidoglio è quella di finanziare le nuove tramvie partecipando al prossimo bando del ministero dei Trasporti per il trasporto rapido di massa.

Ha spiegato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè: "Dopo il via libera arrivato a dicembre per la tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo, abbiamo approvato in Giunta altri tre progetti di fattibilità tecnico-ecomonica relativi ad altrettante tratte tranviarie: Piazza Mancini-Vigna Clara, investimento da 130 milioni; Anagnina-Torre Angela, con ulteriore possibilità di scambio tra metro A e metro C e un investimento da 410 milioni di euro e Giardinetti-Scambiatore A1 Sud, con investimento previsto di 48 milioni. L’idea è quella di finanziare queste ulteriori nuove linee tram partecipando al prossimo bando del ministero dei Trasporti per il trasporto rapido di massa.Entro fine mese, inoltre, dovrebbe arrivare il via libera anche al progetto per una tramvia da stazione Trastevere al Laurentino, passando per Marconi e l'Ardeatino".

Le nuove linee di tram di Roma

Tram piazza Mancini-Vigna Calara, approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico economica, con investimento da 130 milioni

Tram Anagnina-Torre Angela, investimento da 410 milioni di euro, approvazione in giunta del progetto di fattibilità

Tram Giadinetti-Scambiatore A1 Sud, con investimento previsto di 48 milioni di euro, approvazione del progetto di fattbilità

Tram ‘Marconi-Appia Antica-Subaugusta': un prolungamento della tramvia Togliatti (già in costruzione) . Collegherà Cinecittà col parco dell'Appia Antica e poi passerà per Fonte Meravigliosa, Tintoretto e Montagnola. Poi proseguirà per San Paolo, viale Marconi e terminerà alla stazione di Trastevere.

Tram ‘Tiburtina-Ponte Mammolo', con progetto di fattibilità approvato lo scorso 24 dicembre. Collegherà la stazione Tiburtina alla Metro B di Ponte Mammolo, con fermate all'altezza di Portonaccio, via Ottoboni, via Galla Placidia, via Bargellini, via di Pietralata e presso la stazione Metro B di S. Maria del Soccorso.

Tram via Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio, con progetto di progetto di fattibilità approvato a luglio scorso

Tram viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium

Le quattro linee di tram già avviate

TVA, Termini-Vaticano-Aurelio, i cui lavori inizieranno a breve per quanto riguarda la tratta Giureconsulti-largo Micara

Verano-Tiburtina: la proposta di aggiudicazione della gara è stata inviata all'Anac pochi giorni fa

Termini-Giardinetti

Ponte Mammolo-Subaugusta (Togliatti)