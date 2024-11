video suggerito

Nuove assunzioni Ama a Roma per 40 autisti e 20 ingegneri under 30: requisiti e come candidarsi La società che gestisce i rifiuti a Roma cerca personale. Le figure più richieste, quelle di ingegneri e di autisti: tra i requisiti avere la patente C e un’età massima di 29 anni. Domande dall’12 al 26 novembre: ecco come candidarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ama assume nuovo personale. Aperte le procedure di selezione per l'assunzione di nuove figure nella società che raccoglie e gestisce i rifiuti a Roma, fra cui 40 autisti e 20 ingegneri da assumere con contratto di apprendistato. Diversi i requisiti chiesti a seconda del ruolo per cui si invia la candidatura, diverse anche le date fino a quando è possibile inviarne. Per poter fare domanda ed essere presi in considerazione da Ama, occorre fare riferimento alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale della società.

Laurea magistrale per candidarsi nel ruolo di ingegnere entro il 16 novembre, patente di guida di tipo C, possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità e diploma di scuola superiore di secondo grado per quello di autista, entro il 26 dello stesso mese.

I requisiti necessari per l’assunzione di 20 ingegneri di Ama

Ama è alla ricerca di 20 Apprendisti laureati in Ingegneria da poter assegnare a supporto dell’erogazione di tutti i servizi sul territorio (pulizia e spazzamento, supporto alla Raccolta Stradale, servizi di raccolta Porta a Porta, altri servizi collaterali), della produzione presso le officine e gli impianti di AMA. Il tipo di contratto previsto per questa figura è di Apprendistato, livello 5° del CCNL Utilitalia Ambiente.

Per questa ragione, primo requisito fondamentale è di avere un'età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, possesso del diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria (o ciclo unico) e l'assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica / inquadramento contrattuale oggetto del presente avviso.

I requisiti per i 40 autisti di Ama a Roma

Oltre i 20 ingegneri, Ama è alla ricerca di 40 apprendisti addetti alla conduzione adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Il tipo di contratto previsto è apprendistato professionalizzante finalizzato a ottenere la qualifica di operaio addetto conduzione, con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 3B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia). La durata dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente nella settimana ricomprendendo, pertanto, la domenica ed i festivi.

Stavolta l'età compresa è fra i 21 e i 29 anni e 364 giorni, il possesso di patente di guida di tipo C e possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità e del diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore. Oltre a questi, si aggiunge l'assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica/inquadramento contrattuale oggetto del presente avviso. Gli altri requisiti obbligatori sono consultabili nell'apposito documento di addetto alla conduzione.

Fra i requisiti preferenziali, invece, il possesso di una Laurea (triennale, specialistica, ciclo unico) e la residenza nel comune o nella provincia di Roma o nella Regione Lazio.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Tutti gli aspiranti ingegneri devono inviare la propria candidatura con la richiesta in formato pdf all'indirizzo e-mail selezione4@amaroma.it , specificando nell’oggetto “Selezione APPRENDISTI INGEGNERI” entro e non oltre il 16 novembre 2024, come precisato nell'apposito documento. La richiesta deve essere comprensiva di:

Domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui all’allegato A, compilata in tutte le parti e sottoscritte in ogni pagina, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;

Scheda di adesione di cui all’allegato B;

Per i cittadini di un Paese non aderente all’Unione Europea, una copia del titolo di soggiorno in corso di validità che li abiliti allo svolgimento dell’attività lavorativa;

Copia conforme all’originale del diploma di laurea, con evidenza della votazione, ovvero autocertificazione come da normativa vigente;

Curriculum Vitae con indicazione dell’indirizzo mail su cui ricevere comunicazioni relative alla presente selezione.

Per quanto riguarda, invece, la candidatura per il ruolo di addetto alla conduzione, è necessario inviare la propria candidatura effettuando il login alla piattaforma https://web.iolavoronelpubblico.it/apprendisti_addetti_conduzione_2024/login entro e non oltre le ore 12 del 26 novembre.

Da allegare nella piattaforma tutti i documenti richiesti come requisiti:

copia fronte-retro leggibile della patente di guida di tipo C+CQC;

per i cittadini di un Paese non aderente all’Unione Europea, una copia del titolo di soggiorno in corso di validità che li abiliti allo svolgimento dell’attività lavorativa;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore, o autocertificazione con evidenza della votazione finale;

attestazione di Residenza o autodichiarazione (se in possesso di residenza che dà diritto a punteggio preferenziale).

I candidati, in questo caso, devono seguire la Guida Candidati tramite il comando "consulta la guida". La domanda di partecipazione deve essere firmata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in ordine alla formalizzazione delle dichiarazioni in essa contenute e allegata in piattaforma nell’apposita sezione completa di tutte le pagine e di tutti gli allegati richiesti, a pena di esclusione. Il processo di candidatura si conclude con la ricezione dell'email di Candidatura completata, all'interno della quale sono riportati il Codice Candidato (numero preceduto dalla sigla COD) ed il numero di protocollo (corrispondente al numero della domanda di partecipazione).

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Se ne caso della candidatura per apprendista ingegnere occorre aspettare la risposta di Ama, per la candidatura ad aspirante autista l'iter è più lungo. Una volta terminato il periodo per inviare la propria candidatura, Ama selezionerà un elenco con i primi 120 candidati (più eventuali ex aequo) individuati secondo i requisiti richiesti: per farlo verranno applicati dei punteggi ai titoli di studio.

Da questo momento parte il processo di selezione vero e proprio che comprende diverse fasi:

La verifica dei titoli dichiarati nella domanda;

La prova di guida con i documenti necessari richiesti;

Il colloquio per valutare le competenze e le attitudini, dalle capacità relazionali all'autocontrollo, dalla gestione dello stress all'orientamento al cliente fino al livello di motivazione.

I candidati considerati idonei sono quelli che avranno ottenuto, in sede di colloquip, un punteggio minimo pari o superiore a 30/50. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.

Le mansioni di autisti e ingegneri in Ama a Roma

Come anticipato, le mansioni svolte da ingegneri e da autisti sono molteplici. Gli apprendisti ingegneri saranno inseriti nelle strutture operative di AMA per seguire il programma di apprendistato finalizzato a formare lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecnico. Le nuove figure saranno inserite nelle unità operative dell'azienda (Gestione Impianti, Gestione Rifiuti, Flotta) e supporteranno le strutture nei processi di ingegnerizzazione e gestione collaborando con le stesse nelle fasi di analisi, implementazione e monitoraggio dei progetti.

Gli apprendisti autisti, invece, dovranno svolgere lavoro di trasporto o movimentazione di rifiuti, in particolare conduzione dei veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” e CQC. Effettuerà, inoltre, il servizio di raccolta dei rifiuti, con gli addetti spazzamento e raccolta, provvedendo alla raccolta, alla movimentazione manuale e meccanizzata dei rifiuti.