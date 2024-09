video suggerito

Nuova macchina di Santa Rosa a Viterbo il 3 settembre: orario, percorso e dove vedere in tv il trasporto Martedì 3 settembre 2024 a Viterbo c’è il tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa, quest’anno nuova. I biglietti sono sold out. Ecco tutte le info su orari, percorso della macchina e dove seguire la diretta in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

A sinistra la nuova macchina "Dies Natalis" che debutta domani, a destra un trasporto passato

La nuova Macchina di Santa Rosa a Viterbo debutta oggi, martedì 3 settembre 2024. Il modello cambia ogni cinque anni, quest'anno è nuova e si chiama "Dies Natalis" dell'architetto Raffaele Ascenzi, già ideatore delle passate di Ali di Luce e Gloria. Il trasporto come da programma è alle ore 21, i biglietti sono sold out. È possibile vederla dal vivo attendendo il suo passaggio a Viterbo tra le strade del centro storico. Saranno allestiti quattro maxischermi (con amplificazione) in piazza del Plebiscito, Piazza dei Caduti, nei pressi della ex chiesa degli Almadiani, Piazza Verdi, Largo Facchini di Santa Rosa (santuario).

Da casa la diretta tv del trasporto della nuova Macchina di Santa Rosa si può seguire su Tv2000 canale 28 (digitale terrestre), sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat e dai canali social del Comune di Viterbo. L'evento si inserisce nell'ambito nella "Rete delle Macchine a spalla italiane", ossia processioni cattoliche che prevedono la presenza di strutture da portare a spalla, della quale fanno parte la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda dei Candelieri di Sassari.

Il trasporto della Macchina di Santa Rosa da dicembre 2013 è iscritto nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. Nonostante il trasporto della Macchina di Santa Rosa sia oggi, già dai giorni scorsi a Viterbo è festa: ieri c'è stata la solenne processione con il cuore di Santa Rosa: nelle mani del vescovo Orazio Francesco Piazza, ha sorvolato come da tradizione la città a bordo di un NH-90 dell’Aviazione dell’Esercito, per benedire dall’alto tutti i cittadini.

Orari e percorso della Macchina di Santa Rosa il 3 settembre 2024

Dies Natalis a Porta Romana

Il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo inizia alle ore 21. Il percorso compiuto dai facchini è lungo circa 1.200 chilometri, ha cinque fermate ed è il seguente:

Piazza Fontana Grande

Piazza del Plebiscito

Piazza delle Erbe

Corso Italia

Piazza Verdi o del Teatro

Il trasporto termina davanti al Santuario (Chiesa di Santa Rosa), dove la Macchina di Santa Rosa rimane esposta per alcuni giorni.

Dove vedere in diretta tv la Macchina di Santa Rosa a Viterbo

La diretta tv del trasporto della nuova Macchina di Santa Rosa si può seguire su Tv2000 canale 28 (digitale terrestre), sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat e dai canali social del Comune di Viterbo.

Cos'è la Macchina di Santa Rosa e come nasce la tradizione

La macchina "Gloria"

Il trasporto della Macchina di Santa Rosa consiste nella rievocazione storica, che si svolge a Viterbo la sera di ogni 3 settembre. Cento uomini facenti parte del "Sodalizio dei facchini di Santa Rosa" trasportano a spalla una torre illuminata da fiaccole e luci elettriche alta circa 30 metri, che sfiora i balconi delle case. L'evento, nato negli anni successivi al 1258, ricorda la traslazione delle spoglie della Santa protettrice della città dalla chiesa di Santa Maria in Poggio alla chiesa di Santa Maria delle Rose decisa da Papa Alessandro IV.

Inizialmente veniva portata in processione un'immagine sacra o una statua illuminata su un baldacchino, poi nei secoli la macchina ha raggiunto progressivamente l'aspetto imponente che ha oggi. La struttura che viene trasportata è rinnovata come da tradizione ogni cinque anni attraverso un pubblico appalto curato dal Comune di Viterbo attraverso il quale si partecipa propronendo dei progetti. La realizzazione dell'opera vede ogni volta la partecipazione di un grande numero di professionisti. Nelle settimane precedenti al trasporto la macchina viene assemblata ed esposta a ridosso delle mura interne a Porta Romana.