Nubifragio oggi ai Castelli Romani, strade diventano fiumi: chiamate ai pompieri e disagi Nubifragio in corso sui Castelli Romani, a Sud Est della Capitale. In zona la temperatura è crollata intorno ai 25 gradi.

A cura di Enrico Tata

Nubifragio in corso sui Castelli Romani, a Sud Est della Capitale. Nel primo pomeriggio di oggi una forte precipitazione si è abbattuta su tutti i paesi della zona e attualmente la perturbazione si sta spostando verso il litorale Sud e cioè ad Anzio, Nettuno e Sabaudia. In zona la temperatura è crollata intorno ai 25/26 gradi. Si segnalano forti piogge, ma di breve durata, anche a Roma.

Disagi nelle zone più alte dei Castelli. A Rocca di Papa alcune strade sono diventate veri e propri fiumi a causa della tanta acqua caduta a terra nel giro di pochi minuti.

Per oggi pomeriggio e per le successive sei ore la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo di colore giallo. Anche a partire dal pomeriggio di domani e per le successive sei ore si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna". Nella serata di oggi previsto un miglioramento.

Spiegano i gestori della pagina Facebook ‘Meteo Castelli Romani': "Passata temporalesca, in alcune zone ancora in atto, ci hanno segnalato localmente grandinate e pioggia a dirotto.Segnalazioni anche di allagamenti, sia di strade che alcune abitazioni, fortunatamente, al momento, i danni sembrano limitati, considerato il potenziale che ancora c'è in gioco fra fresco in quota e caldo ed umidità preesistente al passaggio perturbato".