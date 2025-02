video suggerito

Nubifragio a Roma, 50 interventi della Polizia Locale nella notte: crolla un albero in via Ardeatina Questa notte un violento nubifragio si è abbattuto sulla capitale, provocando allagamenti e crollo di alberi. Sono oltre cinquanta gli interventi della Polizia Locale effettuati fino all’alba. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa del maltempo si è allagato ed è quindi stato chiuso il sottopasso in via Appia, al km 14,100 a Roma, direzione Sud. Sul posto le squadre Anas e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità, oltre a consentire le operazioni dei tecnici per garantire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Ovviamente, a causa della chiusura del sottopasso, il traffico nella zona è più intenso del solito. Al momento non è noto quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Questa notte su Roma si è abbattuto un vero e proprio nubifragio. All'alba sono stati contati oltre cinquanta interventi da parte della Polizia Locale effettuati in tutta la capitale a causa del maltempo. Diverse zone sono allagate mentre in via Ardeatina, all'altezza di via Meropia, un albero di grosse dimensioni è caduto in mezzo la strada, occupando la carreggiata. Al momento si circola a senso unico alternato.

Nelle scorse ore sulla capitale ci sono stati temporali molto forti, con piogge abbondanti che hanno causato allagamenti in varie parti della città, cosa che ha reso necessario l'intervento dei vigili urbani, al fine di mettere le zone in sicurezza. Nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, si sta registrando una tregua dal maltempo, ma le precipitazioni, stando alle previsioni meteo, dovrebbero riprendere già nel pomeriggio. I danni peggiori si stanno registrando in provincia di Viterbo, dove a causa del nubifragio sono esondati i fiumi Marta e Mignone: interventi dei vigili del fuoco sono in corso per aiutare alcune famiglie, bloccate in casa a causa dell'allagamento.