Novità per il Giubileo a Roma: i buoni pasto per i pellegrini da spendere al ristorante Confcommercio ha annunciato l’introduzione di un sistema di buoni pasto a disposizione di tutti i pellegrini. I visitatori li potranno utilizzare in decine di ristoranti e bar convenzionati a un prezzo definito “particolarmente vantaggioso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Confcommercio Roma ha annunciato che metterà a disposizione un sistema di buoni pasto a disposizione di tutti i pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo. I visitatori li potranno utilizzare in decine di ristoranti e bar convenzionati a un prezzo definito "particolarmente vantaggioso".

A presentare l'iniziativa è stato il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, nel corso dell'evento per gli 80 anni dell'associazione. "Faremo la nostra parte per il Giubileo con numerose iniziative, e ne voglio citare due. La prima promossa dalla nostra Federazione dei pubblici esercizi (la FIpe) è la realizzazione, grazie ad un'importante partnership, di un sistema di buoni a disposizione di tutti i pellegrini, che potranno utilizzare in decine di ristoranti e bar ad un costo particolarmente vantaggioso. La seconda riguarda il lavoro".

In merito a questa seconda novità, Confcommercio ha annunciato la presentazione di un ‘Protocollo Giubileo' che, ha spiegato Chevallard, "interverrà su alcuni istituti legislativi e contrattuali necessari a rendere più competitivo e sostenibile il lavoro e il servizio, in vista di questo anno particolare per la nostra città".

In ogni caso, ha sottolineato il presidente della Confcommercio Roma, "la conclusione nei tempi delle opere in cantiere per il Giubileo sarà decisiva per rafforzare nei cittadini e negli imprenditori fiducia e ottimismo verso il futuro della Capitale. La migliore accoglienza, il prossimo anno, dei milioni di visitatori annunciati è l'occasione per mostrare una Roma non solo bella, ma anche internazionalmente affidabile. Una città che, finalmente, rispetta i tempi nella realizzazione delle opere pubbliche e delle procedure che permettano investimenti privati e qualità della vita urbana. Una Roma che, con ambizione e determinazione, vuole diventare quello che tutti desideriamo: una città efficiente, aperta al futuro, tecnologicamente all'avanguardia, internazionale".