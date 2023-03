Nove cuccioli abbandonati in un cartone sulla Pontina: cagnolini salvati e adottati dai poliziotti Sono stati salvati nella mattinata di oggi, martedì 21 marzo, dagli agenti della polizia stradale di Terracina. I cagnolini sono stati notati all’altezza del chilometro 78 e 200 della Pontina.

A cura di Enrico Tata

Nove cuccioli sono stati abbandonati sul ciglio della Pontina all'interno di un cartone. Sono stati salvati nella mattinata di oggi, martedì 21 marzo, dagli agenti della polizia stradale di Terracina. I cagnolini sono stati notati all'altezza del chilometro 78 e 200 della Pontina, con i poliziotti che hanno bloccato il traffico per precauzione e hanno messo in salvo i cuccioli visibilmente spaventati. Sono stati poi rifocillati con acqua e pezzettini di pane.

È stato richiesto l'intervento sul posto di un veterinario e quest'ultimo ha accertato l'assenza di microchip, ma anche le buone condizioni generali di tutti i cagnolini. Trasferiti presso lo studio veterinario, sono stati sottoposti a visita più approfondita e poi consegnati a un canile pubblico in attesa di eventuali adozioni. Uno degli agenti intervenuti per il salvataggio ha subito voluto adottare una cagnolina.

I cuccioli sono dei meticci molossoidi. I cani meticci sono frutto di un incrocio di razze canine diverse e i molossoidi sono un famiglia di razze selezionate per aiutare l'uomo in compiti di forza e resistenza. Fanno parte di queste razze i cani da montagna, come i San Bernardo oppure i terranova, ma anche Alano o Rottweiler. Tra i molossoidi di piccola taglia ci sono per esempio il Bulldog francese, Boston Terrier e il carlino.