“Notti in bianco” dal cornicione dell’Auditorium: lo spettacolo di Blanco al festival di Radio Zeta Ha continuato ad esibirsi sulle note della sua “Notti in bianco” in bilico sul cornicione dell’Auditorium Parco della Musica: lo spettacolo di Blanco al festival di Radio Zeta.

A cura di Beatrice Tominic

Foto e screen da Instagram.

"Poi buco la notte che resta tutta da ballare", canta Blanco saltando su un cornicione nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, ospite del Future Hits Live 2022, il primo attesissimo festival di Radio Zeta, dedicato all'omonima generazione. All'evento, che si è tenuto nella serata di ieri, 9 giugno, hanno partecipato volti molto noti del mondo della musica come Tananai, Fedez e Mara Sattei, che si sono esibiti portando l'ultimo singolo La dolce vita, Gazzelle, Mahmood, Chiello, Ditonellapiaga, Margherita Vicario, Gaia, Ariete, Rkomi e tanti altri.

Blanco sul cornicione per esibirsi al festival di Radio Zeta

È stato proprio durante la sua esibizione che Blanco si è allontanato dal palco, ha oltrepassato una ringhiera, superandola arrampicandosi e poi con un salto, ha proseguito per diversi gradini e poi è salito su uno dei cornicioni dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, fra lo stupore generale e anche un po' di preoccupazione da parte del pubblico. E lì, indossando pantaloni verdi militari, scarpe da ginnastica bianche e la canotta bianca che lo contraddistingue si è seduto per continuare ad esibirsi.

Poi ha continuato a cantare in bilico sopra al cornicione, si è rialzato per la sua "Notti in bianco", che lo ha consacrato lo scorso anno, nel 2021, al grande pubblico, saltellando sulla striscia di muro che lo ospitava mentre cantava il famoso ritornello. Dopo qualche minuto, infine, è sceso nello stesso modo in cui era salito: saltando lungo le scale e superando nuovamente la ringhiera, sorridendo a tutti e a tutte le sue fan, presenti per la sua esibizione, sicuramente soddisfatto del suo show.