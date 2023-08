Notte di San Lorenzo 2023 a Roma, dove vedere le stelle cadenti: tre idee per passare una serata magica Ogni anno il 10 agosto porta con sé un’atmosfera incantata e nella serata di oggi nessuno può resistere alla tentazione di passare qualche ora col naso all’insù, a vedere le stelle cadenti: ecco alcuni spunti per stasera, per una notte di San Lorenzo indimenticabile.

A cura di Teresa Fallavollita

Il 10 agosto è finalmente arrivato e stasera nessuno, nemmeno tra i più scettici o disillusi, oserà non guardare in alto. Almeno la notte di San Lorenzo è impossibile resistere alla tentazione di fissare il cielo nella speranza di vedere, anche solo con la coda dell’occhio, una stelle cadente. Quella di oggi è la notte dei desideri: credere che i nostri sogni si possano realizzare – almeno per un po’ – non fa mai male.

L’ideale sarebbe rintanarsi sulla cima di un monte o su una spiaggia deserta, per godersi le stelle da soli o in compagnia, senza inquinamento luminoso a compromettere lo spettacolo. Ma, se siete bloccati a Roma o avete deciso consapevolmente di restarci, non disperate: ecco tre eventi o luoghi da visitare per passare una notte di San Lorenzo da ricordare.

I luoghi migliori di Roma dove vedere le stelle cadenti

Siete a lavoro e la prima spiaggia è troppo lontana per una fuga di qualche ora? Nessun problema, la Capitale offre moltissimi posti dai quali osservare il cielo stellato sopra tetti e monumenti. Uno dei luoghi imperdibili è di sicuro il belvedere dello Zodiaco, in Viale del Parco Mellini: questa terrazza sulla cima di Monte Mario, che con i suoi 139 metri di altezza è il rilievo più imponente di Roma, si affaccia sulla città e regala una vista privilegiata della volta celeste.

Un altro dei luoghi che hanno un posto riservato nel cuore di generazioni e generazioni di romani è di certo il Gianicolo: con la terrazza ricca di storia che lo contraddistingue, il Gianicolo offre uno spettacolo mozzafiato a coppie o gruppi di amici. Alla “classica” vista sul centro della Capitale, questa notte si affiancherà anche l’incanto del cielo stellato.

Restando nell’ambito di posti sopraelevati che possano sfuggire all’inquinamento luminoso della città per una notte speciale, non si possono non nominare il Giardino degli Aranci e alcuni scorci di Villa Borghese (soprattutto dal lato della Terrazza del Pincio).

Castello di Santa Severa

La notte di San Lorenzo 2023 al Castello

Santa Severa si prepara ad accogliere romantici e curiosi, turisti e residenti, per una notte speciale. Questa sera, 10 agosto, sarà possibile guardare le stelle – oltre che dalla spiaggia adiacente – tra i vicoli e le piazze del Castello di Santa Severa. Un programma speciale per la notte di San Lorenzo: previsto un percorso sensoriale e suggestivo a lume di candela a cura della Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane; per chi vorrà, è prevista la possibilità di una degustazione di vini guidata da sommelier professionisti (al costo di 12 euro, bicchiere incluso).

Stradine e piazzette saranno animate da artisti di strada, artigiani e musicisti, che con la loro arte contribuiranno a rendere l’atmosfera all’interno del borgo dell’antico maniero ancora più magica. Per l’interno percorso l’ingresso è gratuito: la serata avrà inizio a partire dalle ore 19.00.

Pioggia di stelle cadenti a Roma World

Non capita tutti i giorni di poter osservare le stelle cadenti immersi nel mondo dell’Antica Roma. Roma World offre un’esperienza unica per celebrare questa magica serata: saranno disponibili telescopi e cannocchiali per lasciare i visitatori liberi di ammirare da vicino lo sciame meteorico delle Perseidi. Per la notte dei desideri l’ingresso al Parco sarà gratuito a partire dalle 18 (scaricando l’accredito dal sito): “Chi è alla ricerca di un posto sicuro per passare l’intera notte ad ammirare il cielo stellato può farlo a Roma World dove è possibile dormire in tenda come un legionario”, promette Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World.

Non solo: ospite d’eccezione l’astronomo Luca Consolini, che sarà presente per rispondere alle domande di chi non si accontenta di esprimere desideri, ma vuole capire cosa ci sia dietro questo ciclico spettacolo di “piccole meteore, ovvero corpi rocciosi che si sciolgono una volta che stanno a contatto con l’atmosfera della Terra”. Il Parco a tema dell’Antica Roma può essere il luogo che fa per voi: la cena sotto le stelle, accompagnata dallo spettacolo del fuoco, sarà il preludio per una serata estiva sotto una pioggia di scie luminose.