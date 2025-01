video suggerito

Nonno abusa della nipote 11enne per anni: condannato per violenza sessuale L'ha violentata per quattro anni nei momenti di assenza dei genitori, lei ha raccontato tutto ad un'amica. Per il nonno pedofilo è scattato il processo. Ed è stato condannato per violenza sessuale aggravata.

A cura di Beatrice Tominic

Ha sentito suonare il campanello, ha visto che era il nonno ed è scoppiata in lacrime. È così che una bambina di 11 anni ha deciso di confidarsi con un'amica che si trovava con lei in quel momento, raccontando le violenze e gli abusi che subiva da parte dell'uomo, un ottantacinquenne, da circa quattro anni. Da quel momento sono scattati i controlli e per il nonno è scattato il processo: è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata dal fatto che i primi episodi di abusi verso la nipotina risalgono a quando la piccola aveva meno di 10 anni.

Violentata dal nonno per anni: cosa è successo

I fatti sono stati ricostruiti e raccontati nel corso del processo. La prima a conoscere la gravità della situazione e le atrocità commesse dal nonno verso la nipotina è stata l'amichetta che si trovava con lei quando l'uomo ha suonato il campanello, un pomeriggio, mentre erano in casa. La ragazzina all'epoca aveva 11 anni, ma ha raccontato che gli abusi erano iniziati molto tempo prima, quando ne aveva circa otto.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe approfittato della bambina nei momenti in cui si trovava da solo con lei, in assenza dei genitori, dal 2014 al 2018. Dai baci sulla bocca, a palpeggiamenti e carezze: per anni la piccola ha subito gli abusi del nonno fino a quando non ha deciso di sfogarsi con l'amica.

Il processo all'85enne: condannato per violenza sessuale aggravata

Il caso alla fine è arrivato in tribunale dove l'ottantacinquenne si è trovato imputato a processo. Il procedimento si è concluso ieri con la sentenza dei giudici della Prima sezione collegiale: per lui è scattata la condanna per il reato di violenza sessuale aggravata, visto che all'inizio delle violenze la piccola aveva meno di 10 anni. Ora dovrà scontare la sua pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.