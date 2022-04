Non vuole aspettare il suo turno al pronto soccorso e aggredisce personale medico al San Giovanni Ha aggredito il personale medico provocando lievi contusioni perché non voleva aspettare il suo turno per le visite: è successo al San Giovanni, dove a fine 2021 un altro paziente aveva staccato un dito a morsi ad un’infermiera.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

È successo di nuovo: ancora una volta, infatti, il personale medico di un ospedale è stato aggredito dalla furia dei pazienti. Nella serata di ieri, 13 aprile, la scena si è verificata all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata a Roma, a pochi passi dalla piazza di San Giovanni in Laterano, nella zona centrale della capitale.

In tarda serata, verso le ore 23, un uomo di 62 anni, non volendo attendere il proprio turno per ricevere le visite di cui necessitava, ha aggredito il personale medico. I medici malmenati, a seguito dell'episodio violento, hanno riportato lievi contusioni. Sul posto, una volta allertati, sono arrivati immediatamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari hanno subito provveduto a bloccare il 62enne, che poi è stato denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Paziente stacca un dito a morsi all'infermiera

Non è la prima volta che i pazienti aggrediscono il personale medico all'interno di un ospedale: proprio al san Giovanni Addolorata, infatti, era già successo alla fine dello scorso anno. Il bilancio, però, era stato più grave rispetto a quest'ultimo episodio: un paziente, infatti, in quell'occasione ha staccato un dito a morsi ad un'infermiera.

L'aggressore, un romano di 55 anni, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale in stato di agitazione. I medici e gli infermieri hanno immediatamente provato a calmarlo, ma dopo esserci riusciti una prima volta, il 55enne si è di nuovo innervosito e ha dato in escandescenza. Ha poi iniziato ad insultare il personale medico, fino ad aggredire una delle infermiere che stava provando a calmarlo: avvicinatosi alla donna, le ha morso la falange, così forte e con così tanta violenza da staccarle il dito.