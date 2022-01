Non si ferma all’alt, investe due agenti e scappa: non poteva uscire perché positivo al covid Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 gennaio, un 51enne romano positivo al covid e con precedenti penale non si è fermato al posto di blocco in piazza della Repubblica: è fuggito per 1 km e ha investito due agenti.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 gennaio, fra le 14.45 e le ore 15, una Volkswagen Touran che stava transitando nelle vie del centro storico della città di Roma non si è fermata al posto di blocco. Al volante un 51enne romano con precedenti penali che, scappando all'alt, ha investito due agenti: il conducente dell'automobile stava contravvenendo all'obbligo di quarantena scattato a causa della sua positività al covid. Il 51enne ha iniziato la sua fuga all'altezza di piazza della Repubblica quando è stato fermato al posto di blocco organizzato dai poliziotti del Commissariato Esquilino e Viminale e, ignorando completamente l'alt degli agenti, ha accelerato verso viale XX Settembre dopo aver tentato di investire due agenti.

Inseguito dai poliziotti per circa un chilometro, all'altezza di via Piemonte è stato bloccato: qui, ha aggredito nuovamente gli agenti che poi lo hanno identificato e fermato. Il 51enne è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ma è stata anche denunciato per l'inosservanza della quarantena del coronavirus. I due agenti investiti prima della fuga sono stati immediatamente soccorsi, trasportati in ospedale e refertati con 7 giorni di prognosi.

La fuga contromano in via Nomentana

Nella giornata di domenica 16 gennaio, le strade della città di Roma sono state protagoniste di un altro inseguimento. Verso le ore 19, infatti, un suv ha percorso contromano le strade che portano a piazza Bologna, via Campania, corso Italia e un tratto di via Nomentana, prima di schiantarsi contro il muro di una palazzina in via Catanzaro. Ad inseguire il suv con due ragazzi a bordo, stavolta, i carabinieri: al termine della corsa la passeggera, una 15enne, è stata affidata nuovamente ai genitori, mentre il conducente è riuscito a sfuggire alle autorità e non è ancora stato identificato.