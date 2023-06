Non si ferma all’alt e si schianta sulla rotonda con l’auto del car sharing: denunciato 17enne Si trovava alla guida dell’automobile senza patente: in automobile con lui altre tre persone che si sono date alla fuga. Dopo non essersi fermato all’alt in via Pacinotti si è schiantato contro una rotonda ed è stato arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella zona di San Paolo, nel quadrante sud ovest della capitale, fra piazza della Radio e viale Guglielmo Marconi. Qui, in via Antonio Pacinotti, all'ombra della grande struttura del Gasometro, un'automobile non si è fermata all'alt imposto da una pattuglia di carabinieri. I militari avevano intimato lo stop, ma la vettura, presa a noleggio tramite un servizio di car sharing, ha proseguito per la sua strada accelerando e andandosi a schiantare contro la rotonda su Lungotevere Vittorio Gassman. Dopo l'impatto, durante le loro verifiche, i militari hanno scoperto che alla guida del veicolo si trovava un ragazzo minorenne, di appena 17 anni, che ovviamente si trovava al volante senza una patente idonea alla guida del mezzo.

Cosa è successo dopo non essersi fermato all'alt

Stava procedendo a velocità spedita su via Pacinotti, quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt. Il ragazzo, alla guida di un'automobile di un servizio car sharing, non si è fermato, ha accelerato ed ha proseguito la sua corsa senza sosta, compiendo una serie di infrazioni lungo il suo percorso. Dopo aver percorso diversi tratti di strada in contromano e non aver rispettato il rosso al semaforo, il ragazzo si è schiantato con l'auto contro la rotonda sul Lungotevere Vittorio Gassman.

Raggiunto dai militari, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente, come riportato da Ansa. Resta sconosciuta l'identità di altre tre persone che si trovavano sull'automobile insieme a lui quando si è schiantato contro la rotonda: i tre si sarebbero dati alla fuga subito dopo il violento impatto.