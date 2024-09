video suggerito

Non serve più convalidare il biglietto digitale per i treni regionali del Lazio: sparisce il check in Da sabato 21 settembre 2024 parte la validazione automatica del biglietto digitale per i treni regionali di tutta Italia e anche del Lazio: la novità annunciata da Trenitalia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Niente più check-in per il biglietto digitale sui treni regionali di tutta Italia e, quindi, anche del Lazio. Trenitalia ha comunicato che da sabato 21 settembre 2024 parte la validazione automatica del biglietto digitale regionale. Di conseguenza, non servirà più effettuare il check-in prima di salire a bordo del convoglio. Il biglietto digitale si validerà automaticamente all'orario di partenza del treno che è stato acquistato.

Fino al 21 settembre, invece, chi acquistava un biglietto digitale regionale era obbligato ad effettuare il check-in online prima di salire a bordo del treno (dopo l'orario di partenza indicato non era più possibile effettuare la procedura, anche con il treno in ritardo). E la mancata validazione digitale comportava una sanzione. Ma spesso, lamentavano i pendolari, in alcune stazioni di piccoli comuni la linea telefonica è quasi inesistente e, quindi, era praticamente impossibile effettuare il check-in.

Niente più check in, il biglietto del treno regionale si attiverà automaticamente

La scelta di Trenitalia ha l'obiettivo di favorire i viaggiatori ed evitare eventuali loro dimenticanze e disagi. Il biglietto elettronico si attiverà automaticamente all'orario di partenza programmata del proprio treno, ma questa novità, comunque, non esclude la possibilità di modificare data e orario di partenza fino alle 23.59 del giorno precedente il viaggio.

Oltre al biglietto digitale validato automaticamente, è comunque sempre possibile acquistare il tradizionale tagliando cartaceo, che deve essere validato con le macchine obbliteratrici presenti all'interno delle stazioni ferroviarie.