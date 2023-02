Non lava i piatti, la mamma la prende a pugni e a morsi: il papà della 15enne denuncia la ex Una 15enne di Frosinone è stata picchiata e presa a pugni dalla mamma e dal suo nuovo compagno. La donna dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Presa a pugni, a schiaffi e a morsi dalla mamma e dal compagno di lei. Il motivo? Si rifiutava di lavare i piatti e in generale di dare una mano nelle faccende domestiche. La vittima dell'aggressione, stando a quanto riporta il Messaggero, è una ragazza di 15 anni di Frosinone. I segni delle violenze subite erano così evidenti sul corpo della giovane, che il papà ha deciso immediatamente di denunciare la ex moglie.

La mamma e il nuovo compagno avrebbero problemi legati all'alcol

Stando a quanto si apprende, in sede di denuncia il papà della 15enne ha raccontato che la situazione a casa della ex non è delle migliori. Sia la donna che il nuovo compagno, infatti, avrebbero problemi di alcol e questo li porterebbe ad avere comportamenti violenti. Per tale motivo, l'uomo avrebbe tentato in tutti i modi di avere in affido la figlia, ma il giudice aveva preferito lasciarla alla mamma.

L'ultima aggressione: graffi, morsi, pugni e schiaffi alla 15enne

L'ultimo comportamento violento, quello più grave, è avvenuto dopo che la 15enne si è rifiutata di lavare i piatti dopo la cena. Graffi, schiaffi, pugni, morsi, addirittura un mobiletto lanciato in testa, è stata la reazione della mamma e del suo compagno. "Vuoi che ti aiuti ad ammazzarla?", avrebbe addirittura chiesto quest'ultimo alla donna, almeno stando al racconto della vittima. Anche l'uomo avrebbe contribuito a prendere a schiaffi la ragazzina, colpevole soltanto di aver lasciato le posate sporche. La mamma dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. A questo punto, il giudice potrebbe decidere di dare la ragazza in affido al padre naturale.