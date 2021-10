“Non ho green pass, mi hanno buttato fuori da ufficio”: Barillari termina attività in Regione Lazio Il consigliere regionale ‘no vax’ Davide Barillari ha annunciato sul suo blog che da oggi, 26 ottobre, terminerà la sua attività istituzionale al Consiglio Regionale del Lazio. “Mi hanno buttato fuori dal mio ufficio, perché non ho il greenpass, e mi negano anche il diritto a partecipare in videoconferenza alle sedute d’Aula e delle Commissioni”.

A cura di Enrico Tata

Il consigliere regionale ‘no vax' Davide Barillari ha annunciato sul suo blog che da oggi, 26 ottobre, terminerà la sua attività istituzionale al Consiglio Regionale del Lazio. "Mi hanno buttato fuori dal mio ufficio, perché non ho il greenpass, e mi negano anche il diritto a partecipare in videoconferenza alle sedute d’Aula e delle Commissioni", ha detto il consigliere ex Movimento 5 Stelle, che lo scorso 14 ottobre ha occupato il suo ufficio per protesta insieme alla deputata Sara Cunial.

Il 14 ottobre entrava in vigore l'obbligo di green pass nel luogo di lavoro e per questo, spiega Barillari, lui stesso non sarebbe più potuto entrare in aula e non avrebbe potuto più frequentare le commissioni. "Era un atto simbolico e politico forte, per suonare un campanello d’allarme: se è NEGATO ad un RAPPRESENTANTE ELETTO democraticamente nelle ISTITUZIONI di svolgere il suo DOVERE di rappresentare i cittadini, la DEMOCRAZIA E’ IN PERICOLO. Io non mi sono piegato. Proprio come tante persone che non rinunciano alla loro dignità, alla loro professionalità, alla loro competenza e al DIRITTO AL LAVORO", le accuse di Barillari. "Non posso entrare in ufficio, non posso rispondere al telefono, non posso utilizzare il computer per leggere e scrivere mail. Non posso presentare interrogazioni, non posso votare le proposte di legge, non posso partecipare alle commissioni di cui sono membro. Non ci saranno più voci critiche ed indipendenti, come lo ero io. Mi hanno escluso per zittire l’ultima voce di opposizione vera agli impicci di Zingaretti", ha scritto ancora Barillari.