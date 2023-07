Non accetta la fine della relazione, perseguita e minaccia moglie e figli: “Vi ammazzo” Arrivata alla fine della relazione, è andata via dalla casa in cui viveva insieme al marito con i suoi figli. Lui ha iniziato a perseguitarla e minacciarla di morte.

A cura di Beatrice Tominic

Non si è arreso alla fine della relazione con la moglie ed ha iniziato a perseguitarla, insultarla e minacciarla. La donna, una volta chiuso il rapporto con quello che è stato suo marito, ha lasciato la loro casa insieme ai suoi figli. È stato in quel momento che l'uomo avrebbe iniziato a perseguitarla, minacciando di uccidere sia lei che i bambini. Ha iniziato a seguirla ovunque, anche quando di recava al lavoro.

È successo a Ferentino, comune nel frusinate, fra le montagne ciociare. Nei confronti dell'uomo, un quarantottenne, è stato disposto giudizio immediato: l'udienza è stata fissata per il prossimo 26 settembre, come riportato da Ciociaria Oggi. Nel frattempo, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento.

Perseguita la moglie

Secondo quanto ricostruito, le minacce e i comportamenti persecutori erano continui. La donna, dopo il cambiamento di atteggiamento dell'uomo, ha iniziato a vivere nella paura. Dopo aver preso la decisione di troncare definitivamente il rapporto, il marito ha iniziato a tormentarla con telefonate e messaggi. Ha iniziato a chiederle insistentemente informazioni sulle persone che frequentava e gli spostamenti che faceva. L'ha insultata più volte e ha minacciato di uccidere lei e i bambini.

L'avrebbe seguita nei luoghi che frequentava, dal posto di lavoro alla nuova abitazione in cui si è trasferita, arrivando a farle temere per la sua vita. Già con il divieto di avvicinamento, in attesa della prossima udienza di settembre, nei confronti dell'uomo sono scattati gli arresti domiciliari per aver violato il provvedimento imposto.