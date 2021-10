No green pass, nuovi scontri tra manifestanti e polizia a Palazzo Chigi. Forza Nuova: “Ci prendiamo Roma” Proseguono gli scontri e le tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine a Roma, dove dal pomeriggio è in corso una protesta contro il Green pass. Alcuni manifestanti hanno occupato la sede della Cgil: altri fronteggiano la polizia in largo Chigi, vicino al palazzo del governo. Ai lanci di bombe carta e petardi le forze dell’ordine rispondono con idranti, lacrimogeni e cariche.

A cura di Francesco Loiacono

Non si placa la tensione a Roma, dove dal pomeriggio si sta tenendo una partecipata manifestazione contro il Green pass che ha richiamato una decina di migliaia di partecipanti da tutta Italia. Il ritrovo era stato in piazza del Popolo, ma da lì sono partiti diversi cortei non autorizzati che hanno causato tensioni e scontri con le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Alcuni dei manifestanti hanno occupato la sede della Cgil, altri sono arrivati a pochi metri da palazzo Chigi: da parte dei manifestanti c'è stato il lancio di petardi, bombe carta e oggetti vari, la polizia ha risposto con una prolungata carica che ha disperso il corteo verso via del Tritone, largo Chigi.

Successivamente la polizia è nuovamente arretrata per proteggere i palazzi delle istituzioni. Oltre alle cariche, la polizia ha utilizzato in diverse occasioni anche idranti e fumogeni. Nel caos di queste ore si segnalano anche diversi episodi gravi: ad esempio il giornalista Francesco Cocco, che stava filmando gli scontri in largo Chigi, ha denunciato di essere stato aggredito con un calcio da un poliziotto in divisa. Dalla questura di Roma hanno spiegato che le esplosioni di violenza durante la manifestazioni sono gestiti "con interventi proporzionati alle azioni dei manifestanti".

Le minacce di Forza nuova: Stasera ci prendiamo Roma

Tra le persone presenti in piazza c'è anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, che ha arringato alcuni dei manifestanti urlando frasi come "noi non siamo la politica, noi siamo la variabile impazzita" e minacce del tipo "stasera ci prendiamo Roma". Tra i manifestanti vi sono alcune persone con il volto travisato: alcuni dei partecipanti al corteo sarebbero stati fermati dalla polizia.