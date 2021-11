No Green Pass: barista aggredita nei pressi del Circo Massimo Il parapiglia è scoppiato dopo che, al culmine di un alterco, uno dei manifestanti ha mostrato i genitali alla barista. Le forze dell’ordine sono intervenuti identificando i presenti.

A cura di Redazione Roma

Una barista è stata aggredita nei pressi del Circo Massimo a Roma, dove oggi si è tenuta una nuova manifestazione del movimento no green pass. Da quanto si apprende sarebbe nato un alterco tra i gestori del bar 075 e alcuni dei manifestanti che stavano transitando, degenerato quando uno dei manifestanti ha mostrato i genitali alla barista facendo così nascere un parapiglia sedato solo dall'intervento delle forze dell'ordine.

La testimonianza della barista

"Non li denuncio perché passerei le mie giornate a denunciare – racconta la donna all'agenzia Ansa -, è un anno e mezzo che fanno le manifestazioni al Circo Massimo e vengono nel bar senza mascherina o non vogliono mostrare il Green pass. Se la prendono con noi piccoli esercenti che siamo tenuti per legge a chiedere il certificato".

Al Circo Massimo 4000 manifestanti

Alla manifestazione odierna hanno partecipato circa 4.000 persone, molto lontane dal milione chiamato a mobilitarsi dagli organizzatori per rovesciare il governo, ma comunque una manifestazione nutrita con molte delegazioni provenienti da fuori la Capitale. Sul palco anche il medico No Vax Mariano Amici, sospeso dalla Asl: "Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste ma non è vero. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali: il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid".