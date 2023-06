Nettuno, bambino di 8 anni schiacciato da un cancello: trasportato d’urgenza al Bambino Gesù Il pesante cancello di metallo di un parcheggio è uscito dalla guida quando il bambino l’ha tirato e gli è crollato addosso.

A cura di Redazione Roma

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a Nettuno, comune del litorale a sud della capitale. Qui un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito dal crollo di un cancello all'ingresso di un parcheggio privato in via Gorizia, nel centro della città. Da quanto si apprende il piccolo si trovava in compagnia della zia, quando è sceso dall'auto dove viaggiava con la familiare per aprire il cancello. La pesante inferriata di metallo però, lunga quasi circa cinque metri, tirata dal bambino è uscita dalle guide cadendogli rovinosamente addosso davanti agli occhi della zia che non ha potuto fare nulla per impedirlo.

Soccorso immediatamente, con un forte trauma cranica e ferito al volto, il minore è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dall'ospedale di Anzio, dove era arrivato e dove ha ricevuto le prime cure. Tutt'ora ricoverato, le sue condizioni non destano però particolare preoccupazione.