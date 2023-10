Nessuna discussione, il tram Tva Termini-Aurelio di Roma si farà: lavori conclusi a novembre 2024 Tutti d’accordo, anche in commissione Mobilità: il tram Tva, Termini-Vaticano-Aurelio, si farà. Il cantiere aprirà nei primi mesi del 2024 e a novembre 2024 è prevista l’inaugurazione della prima tratta, la Termini-largo Argentina.

A cura di Enrico Tata

Nessun dibattito, neanche in commissione Mobilità: tutti d'accordo sul tram Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) di Roma. Si tratta di una delle opere, per quanto riguarda la mobilità, giudicate più importanti in vista del Giubileo 2025.

"Grazie per l'ottimo lavoro che state facendo per questo tram che può diventare un simbolo nell'immaginario di Roma", ha detto per esempio l'ex assessora ai Trasporti e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Linda Meleo, che aveva già inserito la Tva nel PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile).

Tram Tva, l'inaugurazione entro il Giubileo 2025

Insomma, nessun contrario, almeno tra le forze politiche, per un'opera le cui operazioni preliminari sono in dirittura di arrivo. L'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha spiegato che l'amministrazione è in attesa di conoscere "il raggruppamento risultato vincitore nella graduatoria".

Leggi anche Perché a Roma è diventato impossibile prendere un taxi da Termini e da Fiumicino

Invitalia in queste ore sta verificando i casellari giudiziari e il rispetto delle regole antimafia dei raggruppamenti vincitori e all'inizio della prossima settimana sapremo chi ha vinto la gara. Poi si passerà al progetto definitivo, con l'apertura dei cantieri prevista nei primi mesi del 2024. La chiusura è prevista in perfetto tempo per il Giubileo, cioè a novembre 2024.

Il percorso della Tva: entro il 2024 la tratta Termini-Argentina

I tempi di esecuzione dei lavori, hanno spiegato i tecnici, saranno molto brevi perché la prima parte del tragitto, quella che verrà inaugurata in tempo per il Giubileo, è lunga soltanto 1,2 chilometri: parte infatti dalla Stazione Termini e arriva a piazza Venezia (per la precisione in via del Plebiscito).

Il tratto successivo sarà quello più lungo e complicato: prima il tragitto verso il Vaticano passando lungo tutto il centro storico della Capitale, e poi lo sdoppiamento della linea, che passerà per via Gregorio VII e arriverà all'incrocio con via Aurelia.

Il percorso della linea Termini–Vaticano–Aurelio

Se tutto andrà bene, come abbiamo detto, i lavori saranno conclusi entro il 2024. Ma in caso di imprevisti è già stato studiato un piano B: richiudere i cantieri durante il Giubileo e completare i lavori nel primo semestre del 2026. Per il momento questa opzione resta un'alternativa remota, fanno sapere i tecnici.

Sui tram non sono previsti dibattiti pubblici: le opere si faranno

Sempre nel corso della commissione, l'assessore Patanè si è detto pronto ad aprire un grande momento di confronto sull'opera. Ma l'architetta Maria Lucia Conti, Commissario Straordinario per la TVA, ha precisato che "non si tratterà di un dibattito pubblico, che non si applica a opere come le tramvie e, sicuramente, non in questa fase così avanzata. Sono previsti, invece, tavoli di concertazione con le parti sociali e con gli attori coinvoltii".