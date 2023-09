Nessun colpevole per le auto danneggiate all’arrivo di Lukaku: “E chi li paga 9mila euro di danni?” Le indagini sui danneggiamenti delle auto sono cominciate ufficialmente, ma i proprietari delle macchine vandalizzate protestano.

A cura di Enrico Tata

Sono trascorse due settimane dallo sbarco del nuovo attaccante della Roma, Romelu Lukaku. Il belga ha già fatto il suo esordio in campionato con la maglia giallorossa, ma nessuno ancora ha individuato i responsabili degli atti vandalici avvenuti all'aeroporto di Ciampino, dove diversi tifosi sono saliti sui tettucci di alcune automobili, danneggiandole gravemente.

Su Facebook lo sfogo di Giorgio, uno degli sfortunati proprietari di una delle macchine vandalizzate: "Sono trascorse due settimane dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno hanno deciso di salire sulle auto parcheggiate all’aeroporto di Ciampino da persone, come me, che stavano lavorando. La situazione è che il nostro Romelu Lukaku, che guadagna circa 20mila euro al giorno, o Aeroporti di Roma e l'AsRoma non hanno di prendersi carico dell’accaduto!! Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000€ di danni) ferma sotto casa perché con tutti il vetro rotto non è marciante".

Giorgio racconta di aver dovuto noleggiare, a spese sue, una macchina per andare a lavoro, "mentre le forze dell’ordine o la politica non fanno nulla per trovare i responsabili e farli pagare per i danni causati alla mia auto (la Nissan bianca) e a tutte le auto coinvolte".

L'unica nota positiva, sostiene il proprietario dell'automobile, è la vicinanza dei tifosi giallorossi e in particolare della trasmissione radiofonica ‘Il mio canto libero": "Si vorrebbero organizzare per dare un sostegno a noi malcapitati, Grazie ancora".

Stando a quanto si apprende, la scorsa settimana la procura di Velletri ha aperto ufficialmente un'indagine sui fatti. Le automobili danneggiate dai tifosi sarebbero sette.