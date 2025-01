video suggerito

Neonato resta chiuso in auto nel parcheggio del centro commerciale mentre i genitori sistemano la spesa I vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per tirare fuori un neonato dall’auto, rimasto chiuso con le chiavi all’interno e i finestrini tirati su. I genitori stavano sistemando la spesa nel parcheggio di un centro commerciale in zona Laurentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco, sanitari e protezione civile

Momenti di paura per i genitori di un neonato, rimasto chiuso in auto, mentre erano impegnati a sistemare la spesa nel parcheggio di un centro commerciale in zona Laurentina a Roma. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e alla protezione civile del VI gruppo, che hanno aperto la macchina e l'hanno salvato.

L'auto chiusa con le chiavi dimenticate all'interno

A raccontare l'accaduto la protezione civile del VI gruppo in un post pubblicato su Facebook. Secondo quanto ricostruito finora il neonato di cinque mesi era in auto e i suoi genitori stavano sistemando la spesa all'interno del parcheggio. La macchina si è chiusa con il piccolo all'interno, con i finiestrini tirati completamente su e le chiavi dimenticate all'interno. A dare l'allarme chiamando i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno notato la scena e che si sono fermati a prestare supporto alla coppia.

Al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata la richiesta d'aiuto per un neonato rimasto chiuso in auto, con i genitori che da fuori non riuscivano più ad aprirla. Giunta la segnalazione sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della protezione civile del VI Gruppo, che hanno dato il via alle operazioni per aprire l'auto ed estrarre il piccolo. I soccorritori sono riusciti ad aprire la macchina e a riconsegnare il neonato ai suoi genitori, i quali preoccupati non si sono allontanati un momento da lui. Il piccolo quando è stato liberato fortunatamente stava bene e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Le raccomandazioni della protezione civile ai neogenitori

"Purtroppo l’auto è stata chiusa accidentalmente, questo cosa capita molto spesso" spiegano dalla protezione civile. La raccomandazione rivolta a tutti, specialmente ai neogenitori è: "Mai lasciare le chiavi nell’auto, quando si è intenti a posare la spesa nel bagagliaio quando ci sono dei bimbi, soprattutto di pochi mesi in auto".