Neonata muore al Policlinico Casilino il giorno di Natale: aperta inchiesta per omicidio colposo La piccola nata prematura sembrava stare bene, poi il peggioramento velocissimo del quadro clinico fino alla morte. Una delle ipotesi è che ci sia stato un errore medico durante le manovre per intubarla. Si attende il risultato dell’autopsia per fare chiarezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una neonata è morta il giorno di Natale al Policlinico Casilino di Roma. La piccola era nata prematura due settimane prima e, propio il giorno della Vigilia, la mamma e il papà avevano potuto visitarla a lungo. Nonostante fosse nata di sei mesi, non presentava gravi complicazioni: dopo essere stata intubata e posta in incubatrice prendeva peso regolarmente, poi la precipitazione del quadro clinico avvenuta in poche ore fino al decesso.

La vicenda è raccontata oggi sulle pagine del Corriere della Sera. Dopo che gli viene comunicata la morte della loro bambina i genitori non capiscono cosa sia accaduta, i medici avrebbero presentato diagnosi contraddittorie alla mamma e il papà, parlando di una polmonite e di un'insufficienza respiratoria, o di una lesione non riscontrata prima. Ma di cosa è morta la neonata? A stabilirlo ora dovrà essere l'autopsia che sarà eseguita al Policlinico di Tor Vergata dove la salma è stata nel frattempo trasportata.

Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la denuncia sporta dei genitori, che hanno raccontato agli inquirenti come prima i medici li abbiano rassicurati fino a poche ore prima della morte, poi la scelta di intubarla a fronte della difficoltà a respirare e la morte dopo poche ore.

Una delle ipotesi è che ci sia stato un errore medico nella seconda intubazione, che potrebbe aver provocato delle lesioni alla bambina ancora molto fragile fisicamente. Ma per appurarlo sarà come detto necessario avere i risultati dell'autopsia. Ovviamente è stata sequestrata