Nel Lazio studenti e studentesse preferiscono i licei: Scientifico al primo posto, Classico in calo

Dai dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito è emerso che studenti e studentesse del Lazio preferiscono i licei e tra tutti lo Scientifico.

(Immagine di repertorio IStock)

Gli studenti e le studentesse del Lazio preferiscono i licei e tra tutti lo Scientifico, medaglia d'oro della regione. È quanto emerso dai dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito al termine delle iscrizioni online alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027.

A riportare i dati Il Corriere della Sera, da quanto emerge è possibile fare una classifica sui licei e istituti scolastici più gettonati. La percentuale degli adolescenti e delle adolescenti che usciti dalle scuole medie scelgono i licei nel Lazio è di circa del 70 per cento a fronte del 55,8 per cento della media nazionale.

Liceo Scientifico al primo posto nel Lazio

Nel Lazio tra le scuole secondarie di secondo grado in testa alla classifica delle più scelte c'è lo Scientifico. L'opzione che vince è indirizzo sportivo (31,2 per cento), rispetto al tradizionale e scienze applicate. Nel resto d'Italia si attesta invece intorno al 13,5.

Secondo e terzo posto per Scienze umane e Lingue

Al secondo posto nella classifica delle scelte nel Lazio c'è il liceo di scienze umane con il 13 per cento delle preferenze di studenti e stiudentesse che si accingono a cominciare la scuola superiore: il percorso classico è in testa rispetto a quello economico sociale. Al terzo posto si conferma come nel 2025 il liceo Linguistico (11 per cento).

In calo gli iscritti al liceo Classico

Il Liceo Classico invece registra un calo, con l'8,6 per cento degli iscritti nel Lazio, una percentuale comunque più alta rispetto al resto del Paese, che conta complessivamente il 5,2 per cento. Il numero degli iscritti e delle iscritte al liceo artistico nel Lazio è pari alla media italiana del 4 per cento.

Studi tecnici e professionali nel Lazio

Vediamo invece qual è il panorama degli iscritti agli studi tecnici e professioanli nel Lazio per l'anno scolastico 2026/2027: meno di uno studente su quattro, ossia 22,6 per cento, dato in calo rispetto al 2025. In testa per gli studi profesisonali ci sono il percorso economico con l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (al 6,2), e quello informatica e telecomunicazione nel settore tecnologico (al 4,7). In calo rispetto allo scorso anno anche le iscrizioni agli istituti professionali che scendono al 7,5 per cento e al di sotto della media italiana. Le più gettonate sono le professionalità turistiche o assistenziali.