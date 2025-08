Nel Lazio quinto paziente morto per il virus West Nile: è un 77enne di Latina

Quinto paziente morto a causa del virus West Nile nel Lazio. Si tratta di un uomo di 77 anni, deceduto presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente era ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio e soffriva, secondo quanto si apprende, di patologie croniche pregresse.

Risale alo scorso 31 luglio l'ultimo bollettino complessivo sui contagi da virus West Nile nel Lazio. Cinque giorni fa i casi monitorati dalla Asl di Latina erano 57, due quelli monitorati dalla Asl Roma 6 e uno monitorato dalla Asl a Frosinone.

La Regione Lazio parlava di 61 casi di contagio in totale: 19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;6 persone sono state dimesse;30 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio;3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 3 decessi.

In questi giorni il numero dei pazienti deceduti è salito a cinque. La quarta vittima registrata nel Lazio è una donna di 93 anni, morta all'istituto Spallanzani di Roma. La paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata al San Paolo di Velletri da dove è stata successivamente trasferita allo Spallanzani di Roma.

Quella comunicata oggi è l'undicesima vittima per il virus West Nile in Italia: 1 morte si è verificata in Piemonte, 5 si sono verificate in Campania e 5, per l'appunto, in Campania.