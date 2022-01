Nel Lazio il 66,3% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato A dichiararlo è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Solo il 5,5% ha ricevuto tre dosi di vaccino.

"Nelle terapie intensive del Lazio solo il 5,5% ha ricevuto 3 dosi di vaccino. Mentre il 66,3% non è vaccinato pur essendo i non vaccinati meno del 5% della popolazione adulta totale. Ennesima clamorosa conferma che questa tragedia che stiamo vivendo avrebbe avuto un impatto incredibilmente minore se tutti si fossero vaccinati e in gran parte è figlia dei dubbi o contrarietà sui vaccini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. I contagi nella regione viaggiano al ritmo di oltre 10mila al giorno anche se, al momento, gli ospedali sembrano tenere. Questo non vuol dire che la situazione sia rosea: il Lazio sta raggiungendo il punto di soglia critica per le terapie intensive e l'area medica, che segnerà inevitabilmente il passaggio in zona arancione da qui a qualche tempo. E nemmeno la zona rossa è esclusa.

Il Lazio rischia la zona arancione

Solo oggi nel Lazio sono stati diagnosticati 14.850 nuovi casi di coronavirus, con un lieve aumento per quanto riguarda i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. "Lazio in zona arancione? Al momento no anche se i rischi ci sono sempre perché sono paramenti legati all'incidenza e alla pressione della rete ospedaliera – le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Al momento non intravedo questa possibilità anche se non possiamo escluderla sicuramente. La situazione è in incremento, abbiamo un'incidenza che aumenta. Pertanto la strada maestra rimane quella di correre con i vaccini. Oggi i 2/3 di ricoveri per Covid sono posti occupati da chi non si è vaccinato". Il passaggio in zona arancione non è previsto almeno per le prossime due settimane. Ma se i ricoveri continueranno ad aumentare, il ‘salto' è praticamente assicurato.