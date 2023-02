Nave Emergency a Civitavecchia: 156 migranti, tra cui 3 bimbi e 29 minori non accompagnati Sono 156 i migranti a bordo della Life Support Emergency, tra i quali donne, 3 bambini e 29 minori non accompagnati. La nave è arrivata al porto di Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

La nave Emergency al Porto di Civitavecchia

La nave Life Support di Emergency ha raggiunto nelle scorse ore il porto di Civitavecchia, sul litorale della provincia a Nord di Roma. A bordo ci sono 156 persone, tra le quali tre bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni, donne e ventinove minori non accompagnati, ossia senza genitori né altre persone ai quali siano stati affidati e che possano prendersi cura di loro. Le Autorità locali si sono preparate per lo sbarco, che inizierà nella giornata di oggi, domenica 19 febbraio.

Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente il sindaco Ernesto Tedesco, che si trova sul posto, pronto ad assistere alle operazioni iniziate intorno alle 9: "Civitavecchia è pronta all'accoglienza, a bordo ci sono i mediatori culturali e gli operatori della Sanità marittima parleranno con il medico di bordo, per apprendere lo stato di salute delle persone. La nostra città è stata indicata come porto sicuro e l'accoglienza è stata organizzata attraverso un'ampia rete. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, ce ne faremo carico come amministrazione comunale come già fatto per i sei arrivati ieri. Abbiamo individuato diverse strutture del nostro territorio".

La nave Emergency nel porto

Presenti stamattina al porto oltre al primo cittadino l'assessora Cinzia Napoli, la capitaneria di porto con il comandante Filippo Marini, tutte le forze dell'ordine, l'Autorità di Sistema portuale con presidente Pino Musolino, il vescovo Gianrico Ruzza, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l'autorità sanitaria. Le persone che si trovano a bordo della Life Support Emergency sono i naufraghi salvati e messi in sicurezza la notte e la mattina del 16 febbraio scorso.

Leggi anche Ai domiciliari litiga con la moglie e frattura un arto al suocero che vuole farli chiarire

Ieri Civitavecchia ha accolto 32 migranti dell'Aita Mari

Quello di oggi è il secondo sbarco in due giorni a Civitavecchia, nella notte tra versì e sabato la città portuale ha accolto trentadue migranti, tra i quali sei bambini, arrivati a bordo dell'Aita Mari. "Le operazioni si sono svolte in maniera precisa, gli uomini di forze dell'ordine, Capitaneria e sanità marittima hanno lavorato con grande professionalità e umanità – ha commentato Tedesco – Impeccabile il servizio a terra predisposto da Autorità di sistema portuale, con l'ausilio di Croce Rossa e della nostra Protezione civile e la supervisione dell'Asl Roma 4 sulla situazione sanitaria delle donne, dei bambini e degli uomini che sono arrivati. Il Comune attraverso i servizi sociali si è fatto carico dei minori non accompagnati, che si trovano ora sul territorio in attesa della destinazione finale".