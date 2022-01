Nave alla deriva al largo di Ponza: il maltempo complica il salvataggio dei passeggeri Momenti paura per i passeggeri di una nave alla deriva nei pressi di Ponza. A bordo è divampato un incendio e il maltempo con il forte vento hanno reso difficili le operazioni di soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La nave ‘Beniamino Carnevale' è andata alla deriva nei pressi di Ponza. A provocare il grave disagio ai passeggeri nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 gennaio è stato un incendio divampato a bordo nella notte. Secondo le informazioni apprese la nave è salpata da Napoli con direzione Cagliari, ma si è fermata a poca distanza dall'isola laziale è ferma dalla notte scorsa, a seguito di un rogo divampato a bordo, che non è chiaro cosa lo abbia provocato. A viaggiare sull'imbarcazione ci sono sia persone, che veicoli e merci.

Il maltempo ha reso difficili le operazioni di soccorso ai passeggeri

A causa del maltempo e del forte vento il mare era in tempesta e ciò ha reso difficili le operazioni di soccorso ai passeggeri. Momenti di preoccupazione per l'incolumità delle persone a bordo. Ad intervenire per le operazioni di soccorso sono stati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, e i militari della Guardia Costiera che si sono occupati dell'incolumità delle persone. L'incendio è stato domato nella notte e fa quanto si apprende non risultano né feriti, né intossicati. Terminato l'intervento di spegnimento del rogo e messi in salvo i passeggeri, la nave sarà poi traghettata nuovamente a riva.

Collegamenti sospoesi con le Isole Pontine

Le condizioni meteo stanno provocando forti disagi ai collegamenti tra le Isole Pontine e la terraferma. Il maltempo ha determinato alcune soppressioni ai collegamenti Laziomar. "Le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 e di oggi non verranno effettuate – si legge in una nota pubblicata da Astral Infomobilità – Sempre per maltempo questa mattina non è stata effettuata la corsa Ponza-Formia delle 07.45".