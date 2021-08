Natalia Sancilli scomparsa da Prati: non si hanno più sue notizie da giorni Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Natalia Sancilli, la ventinovenne scomparsa in zona Prati a Roma, della quale non si hanno più notizie da lunedì 23 agosto. Le forze dell’ordine la stanno cercando, al momento si propende per un allontanamento volontario. Ha capelli ricci e neri e occhi marroni.

A cura di Alessia Rabbai

Natalia Sancilli

Natalia Sancilli è scomparsa da Roma lunedì 23 aprile scorso. Non si hanno più sue notizie da tre giorni e i famigliari la stanno cercando. Sono ore d'apprensione per i suoi cari, che sperano di trovarla al più presto e che stia bene. Da quanto si apprende la ventinovenne, per ragioni non note, si è allontanata nel primo pomeriggio dalla sua abitazione in zona Prati e non è più tornata, erano circa le ore 14.15. A riportare la notizia l'associazione Penelope Lazio, che si occupa delle persone scomparse e di dare supporto ai propri cari. Natalia potrebbe trovarsi nei dintorni della Stazione Termini, ma non si esclude che possa essersi recata altrove. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che sono sulle sue tracce e la stanno cercando. I famigliari e gli amici di Natalia sono stati ascoltati, per raccogliere le informazioni necessarie a ricostruire le ultime ore in cui è stata vista. Al momento si propende per un allontanamento volontario. Le indagini sono in corso e si spera di trovarla il più presto possibile.

L'identikit di Natalia Sancilli

Natalia Sancilli è alta 1,65 metri ed è ha una corporatura normale. Ha lunghi capelli ricci, lunghi e neri, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava pantaloni color blu elettrico e maglietta smanicata a righe marroni e nere. I famigliari hanno lanciato un appello anche sui social network, che chiedere aiuto ai cittadini. Chiunque l'abbia vista o abbia notato una donna la cui descrizione sia corrispondente, è pregato di allertare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 o recarsi in caserma. Per informazioni e avvistamenti è possibile contattare Pronto Penelope al numero 3396514799.