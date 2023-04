Natale di Roma 2023, oggi il corteo storico al Circo Massimo: orari, percorso e strade chiuse Torna il corteo del Gruppo Storico Romano in occasione dell’anniversario dalla fondazione di Roma, 2776 anni fa. Scopriamo orari, percorso, strade chiuse e linee bus deviate oggi, domenica 23 aprile.

A cura di Beatrice Tominic

Come ogni anno, sono numerosi gli eventi organizzati per celebrare i natali di Roma fondata il 21 aprile di 2776 anni fa. Il programma ricco di iniziative è iniziato proprio venerdì 21 aprile, ma sono molte le manifestazioni che continuano per tutto il fine settimana, come il corteo in costume del Gruppo Storico Romano, associazione culturale nata nel 1994, giunto alla sua XXIII edizione.

La manifestazione, dopo due anni di stop, è ricominciata nel 2022. Per questo 2023, già da giovedì 20 aprile, è stato allestito al Circo Massimo il Castrum Imperiale e repubblicano dove il Gruppo Storico Romano ha organizzato rappresentazione di antichi riti e feste, spettacoli gladiatori e rievocazioni storiche. A queste si sono aggiunte altre iniziative come incontri con autori, musica, mostre fotografiche e laboratori didattici per bambini.

Gli orari del corteo storico per il Natale di Roma

A conclusione delle iniziative delle quattro giornate, nella mattinata di domenica, come anticipato, torna il tradizionale corteo in costume con partenza e arrivo al Circo Massimo, in via dei Cerchi. La manifestazione, che inizia alle ore 10.30 e si conclude verso le 13, vede sfilare uomini e donne che indossano i costumi tipici dell'epoca romana. Visitatori e visitatrici che decidono di assistere a questo straordinario corteo si trovano catapultati nella storia della nostra città, nella magica atmosfera di centinaia di anni fa, con vestali dalle acconciature tipiche dell'epoca affiancate da legionari, pretoriani e i mitici gladiatori.

Alcune vestali del Gruppo Storico Romano in occasione del Rinnovo del Fuoco Sacro, un altro degli eventi organizzati dall’associazione, che si è svolto lo scorso marzo.

Il percorso del corteo

Come anticipato, la manifestazione parte e termina in via dei Cerchi, di fianco al Circo Massimo. Il percorso della parata, inoltre, permette di vedere i personaggi in costume sfilare davanti ad alcuni dei monumenti più caratteristici di Roma. Oltre al Circo Massimo, centurioni e romani si troveranno a passeggiare sotto al Teatro Marcello e a piazza Venezia; davanti ai Fori Romani e all'ombra del Colosseo. Ecco le vie e le piazze toccate dal percorso:

via Petroselli,

via del Teatro Marcello,

piazza Venezia,

via dei Fori Imperiali (area pedonale festiva),

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio.

Un’immagine della parata del 2022.

Le strade chiuse e i bus deviati oggi 23 aprile 2023

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono previste la chiusura delle strade attraversate dal corteo e le deviazioni al trasporto pubblico di superficie, in particolare bus e tram

Le prime chiusure sono previste dalle 6,30 alle 18 circa in via dei Cerchi (tratto piazza di Porta Capena-via dell’Ara Massima di Ercole), mentre a partire dalle 9,30 fino alle 13,30 la circolazione sarà chiusa in tutte le strade e piazze del corteo.

Le linee che, invece, subiscono deviazioni durante l'orario della sfilata in costume storico sono: