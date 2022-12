Natale 2022 a Roma: gli orari di metro, bus e treni il 24, 25 e 26 dicembre Il Campidoglio ha diffuso gli orari delle linee metro, dei bus e dei treni per la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano 2022 in base al piano trasporti Atac.

A cura di Alessia Rabbai

Trasporto pubblico rafforzato per le feste di Natale a Roma. Il Campidoglio e Atac hanno messo a punto il piano mobilità in vigore fino all'8 gennaio 2023, come si legge sul sito di Roma Mobilità. Il potenziamento sarà attivo soprattutto nei festivi e prefestivi, con particolare attenzione rivolta a 24, 25, 26 dicembre 2022. La Vigilia di Natale i mezzi pubblici saranno gratis. L'obiettivo del Comune di Roma e dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città è quello di agevolare gli spostamenti con il centro storico, le vie dello shopping, i centri commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali.

Gli orari metro a Roma per 24, 25, 26 dicembre

La metro A viene intensificata il 24 dicembre. La metro A chiude per lavori alle ore 21 dalla domenica al giovedì con servizio bus sostitutivo nMA. Il 24 dicembre bus e tram sono attive finoa lle ore 21, le linee notturne tra il 24 e il 25 dicembre dalle 23.30.

Gli orari di bus e tram per 24, 25, 26 dicembre

Sono attive tutti i giorni fino all'8 gennaio 2023 le tre linee gratuite Free1, Free2 e linea 100. Free 1 e Free 2 vanno dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini fino a Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Prestano servizio dalle ore ore 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti. La linea 100 circolare dalle 9 alle 20 parte da Porta Pinciana, attraversa via Veneto, Piazza Cavour e Largo Chigi.

Linee elettriche saranno attive anche nei festivi: la linea 119 mantiene anche nei festivi il percorso Piazza Venezia, Piazza del Popolo, Piazza Venezia dalle 7.15 alle 20.15. La linea 100 viene attivata anche il 25 e 26 dicembre 2022. La Vigilia di Natale opriranno la fascia oraria 10.30 – 20.30 le seguenti linee: 075, 46, 53, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990; il 6 gennaio le linee 075, 44, 46, 53, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 990 e 913.

A Natale le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane seguono il seguente orario: 8:30 – 13:00 e 16:30, mentre le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive.

Treni a Roma a Natale 2022, gli orari per il 24, 25 e 26 dicembre

La Vigilia di Natale le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e Metromare (Roma-Lido) effettuano le ultime corse alle 21.30 circa; la ferrovia Termini-Centocelle in direzione Centocelle tra le 5.30 e le 21.30, in direzione Termini tra le 5.07 e le 21.03. A Natale le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare seguono l'orario 8.30-13 e 16.30-21; la ferrovia Termini-Centocelle in direzione Centocelle 8.30-14, direzione Termini 8.03-13.33, nel pomeriggio dalle 16.30 poi il servizio viene coperto dalla linea bus 105.