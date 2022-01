Nascondono droga e bombe carta: arrestati un 59enne e un 54enne a Roma Due romani di 59 e 54 anni sono stati pedinati e fermati dai carabinieri del nucleo di Roma Trionfale. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di denaro contante, dosi di cocaina e hashish e 6 bombe carta.

Due cittadini romani, già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti penali per reati legati agli stupefacenti, hanno attirato l'attenzione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale che, insospettiti vedendoli insieme, hanno deciso di pedinarli. Una volta fermati, i due, un uomo di 59 anni e uno di 54, sono stati trovati in possesso di denaro contante e alcune dosi di cocaina e hashish. A causa dei loro precedenti specifici, sono state eseguite in seguito ulteriori perquisizioni nelle loro abitazioni: a casa del 59anne, hanno trovato altra droga e altro denaro, mentre a casa del 54enne, oltre alla droga, hanno rinvenuto 6 bombe carta dal peso di 650 grammi. Il materiale rinvenuto, che comprende 120 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, 1100 euro e le bombe, è posto sotto sequestro, mentre per i due sono scattati gli arresti domiciliari: restano in attesa del rito direttissimo.

Fermato un camion che trasportava droga a Civitavecchia: un arresto

Nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio, la guardia di finanza ha bloccato un camion arrivato da Barcellona nel porto di Civitavecchia, città sul litorale laziale a nord della città di Roma, in cui era nascosto un carico di droga. Gli agenti, guidati anche dal fiuto del cane antidroga Bacca, hanno continuato a perquisire il mezzo nonostante il primo controllo con lo scanner avesse avuto esito positivo: all'interno del veicolo, nascosti fra scatole contenenti grappoli di aglio, sono stati ritrovati 120 chilogrammi di droga, fra hashish e marijuana. Il conducente del camion è stato arrestato con l'ipotesi di reato di traffico internazionale di droga.