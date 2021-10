Nahed Aya scomparsa a 16 anni da Tivoli, l’appello dei genitori: “Aiutateci a ritrovarla” Sono ore d’apprensione per i genitori di Nahed Aya, scomparsa a sedici anni da Tivoili, alle porte di Roma. L’adolescente si è allontanata dalla sua abitazione lo scorso venerdì 22 ottobre. Alta 1.65 metri, pesa 60 chili. Ha carnagione, occhi e capelli scuri. Indossa camicia a quadri e jeans neri.

A cura di Alessia Rabbai

Nahed Aya è scomparsa a sedici anni da Tivoli, Comune in provincia di Roma. I famigliari non hanno più sue notizie da ore e sono preoccupati per la sua insolita assenza da casa. Da quanto si apprende l'adolescente è uscita dall'abitazione dove vive con i genitori intorno alle ore 14 di venerdì scorso 22 ottobre senza fare ritorno, così ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine. A pubblicare l'annuncio dell'appello dei genitori l'associazione Penelope Lazio ODV, che ha reso disponibile agli utenti sulla pagina Facebook l'identikit di Nahed allegato di foto. Si tratta di un allontanamento, non è chiaro perché la giovane se ne sia andata via di casa, si spera che sia una situazione temporanea e che la minorenne torni presto a casa. Le ricerche sono in corso, ma al momento non sono arrivate segnalazioni di avvistamenti.

L'identikit di Nahed Aya

Nahed è alta 1 metro e 65 centimentri e pesa 60 chili, ha carnagione, occhi e capelli scuri. L'ultima volta in cui è stata vista indossava una camicia a quadri bianchi e neri e jeans neri. Si è allontanata a piedi, dunque si presume che utilizzi mezzi pubblici per spostarsi. Le forze dell'ordine che la stanno cercando stanno pattugliando le zone di Ponte Mammolo e della Stazione Termini, dove si prega ai lettori di porre particolare attenzione a possibili avvistamenti, tuttavia non si esclude che possa trovarsi anche altrove. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza la cui descrizione corrisponde a quella di Nahed è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112, di rivolgersi personalmente in caserma o in commissariato, oppure di contattare Pronto Penelope al numero 3396514799.