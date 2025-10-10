Musicista massacrato di botte a Monti: la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo
La Suprema Corte di Cassazione ha deciso che ci sarà un nuovo processo, il terzo, sulla morte di Alberto Bonanni massacrato di botte in strada nel quartiere Monti a Roma il 26 giugno del 2011, perché suonando faceva troppo rumore. Due imputati ritenuti presunti responsabili del pestaggio sono Carmine D'Alise e Massimiliano Di Perna, nei loro confronti la vicenda giudiziaria non è ancora finita ma attende sentenza definitiva tarscorsi quattordici anni dai fatti. Insieme a loro ci sono anche Brian Bottigliero e Christian Perozzi, tutti e quattro sono stati riconosciuti colpevoli nei precedenti gradi di giudizio. Finora hanno ricevuto le seguenti condanne: Di Perna nove anni e otto mesi; D'Alise, Perozzi e Bottigliero ad undici anni e otto mesi.
Massacrato di botte perché faceva troppo rumore
Secondo quanto ricostruito in fase d'indagine dagli investigatori al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti Alberto Bonanni era con degli amici a suonare in strada in via Leonina a Monti, nel cuore del centro storico della Capitale. Di Perna lo ha aggredito per primo, poi gli altri tre imputati si sono uniti al pestaggio. Calci e pugni e colpi inferti anche con un casco, che hanno mandato il musicista in coma. Inizialmente il capo d'imputazione con il quale i quattro sono finiti a processo era tentato omicidio per D'Alise e Perozzi, condannati in primo grado a nove anni di carcere; lesioni gravissime per Bottigliero e Di Perna, condannati sempre a nove anni.
Il capo d'imputazione diventato omicidio volontario
In appello il capo d'imputazione è diventato tentato omicidio per tutti e quattro gli imputati: Perozzi e D’Alise sono stati condannati in secondo grado a nove anni, mentre Bottigliero e Di Perna a tredici anni e sei mesi. Con la morte della vittima il capo d'imputazione è cambiato ancora diventando omicidio volontario. Ciò ha portato ad un nuovo processo, con le seguenti condanne: Di Perna a nove anni e otto mesi, D'Alise, Bottigliero e Perozzi a undici anni e otto mesi. La Cassazione poi ha disposto un nuovo, terzo processo.